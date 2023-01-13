氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(12日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(13、14日)兩天，大氣增暖；各地大多晴朗，白天微熱(北台最高溫升至29度、中南部更達30度以上)、早晚偏涼，為「暖陽如春」的天氣型態，西半部及金、馬外島容易起霧、應注意。今日各地區平地氣溫：北部15至29度，中部15至30度，南部16至30度，東部17至29度。明下午起因鋒面接近，大氣趨不穩定，中部以北偶有一些局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週(15)日凌晨鋒面抵達、強冷空氣緊接南下，北部、東半部轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。下週一至三(16至18日)受強冷空氣影響，北、東有局部雨，新竹以南晴朗穩定。目前歐洲模式模擬的強度，台北氣象站約在12度上下，為「強烈大陸冷氣團」的機率略高於「大陸冷氣團」，北部平地最低氣溫仍可降至8度左右，應注意保暖。美國模式(GFS)雖曾數度模擬，大幅超越「寒流」門檻，不過，根據模式的長時期校驗顯示，歐洲模式較具參考價值，使用時應有所選擇。此波強冷空氣，高山氣溫不夠低，水氣亦不足，降雪條件差。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週四至年初一(19至22日)仍受「大陸冷氣團」影響，期間冷空氣有減弱、增強的小變化；北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨，桃園以南大多晴時多雲；北台偏冷，中南部早晚冷；但愈接近模式的期末，模擬調整愈頻繁，應繼續觀察。年初二(23日)之後的「春節假期」，期間天氣仍有變化，但準確模擬已超過電腦模式的理論極限，「言之過早」，沒有必要；應逐日分析最新模擬，方為上策。