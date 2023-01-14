雲林縣政府近年來致力於改善空氣品質，中央及地方政府皆投入大量人力及資源，使雲林縣AQI不良日數自106年來持續下降，在PM2.5部分也有顯著的改善，從106年度26.6g/m3改善至今年1-10月14.0g/m3，並且連兩年（109-110）榮獲行政院環保署空氣品質維護或改善工作執行績效評比「特優」。
系統設置同時兼顧平時管理與應變決策
以往想查看各項資訊時，需藉由多個系統才能蒐集到完整資料，為提升行政效率，建置「雲林縣空氣污染緊急應變決策系統」（YES系統），將原散發各處資訊彙整於同一平台，透過資料倉儲整合的概念，並融合地理資訊系統使環境資料空間化，以視覺輔助自動化數據統計分析，掌握污染源座標空間、事件狀態作為基礎資料，進一步搭配污染源擴散模擬模組及空品不良應變系統，讓決策者依照空間點位、歷史數據、現況樣態及情境模擬作為決策基礎，以達污染改善與優化應變效率之雙重目的。
未知污染源溯源及已知污染源擴散
目前，這套系統已初步建置完成，可透過此系統一手掌握工廠資訊、陳情案件及雲林縣內所有空品資訊，當發生民眾陳情案件時，藉由上風處固定污染源顯示功能進行進階篩選，縮小鎖定範圍，快速篩選出可疑對象；當發生空污事件時，可透過空污模式模擬即時瞭解空污影響程度及範圍，讓決策者在緊急事件發生時迅速採用並進行適當決策。
雲林縣持續推動智慧治理政策
環保局率先推動環境資訊整合工作，以空氣污染管制之相關資料作為主軸，逐步整合水、廢、毒、土等資訊，包括場址整治等皆納入系統，企圖心是擴展全面性環境資訊整合，具備全國前瞻性及開創性。
未來持續推動智慧治理政策，將YES系統朝向3D、4D污染排放量監測資料庫，以及模擬即時性污染擴散及來源等方向發展，讓本縣邁向智慧城市、潔淨家園與永續發展。
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