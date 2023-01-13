【立綱氣象報報】天氣晴朗溫差大 西部夜晚局部濃霧

隨著鋒面逐漸接近台灣，明（14）日各地要提防局部陣雨，入夜後到下周日（1/15）鋒面通過，強勁的冷空氣威力直逼大陸冷氣團，低溫下探12度，氣象主播戴立綱預估，冷氣團將籠罩台灣的時間長達6天，到農曆春節才會逐漸回暖。另外，天氣粉專《天氣風險 WeatherRisk》也指出，北台灣最冷的時間點為下周一、下周二（1/16、1/17）。

氣象局資料顯示，明日鋒面接近，天氣漸趨不穩定，除東半部有局部陣雨外，西半部降雨機率也提高，入夜後鋒面通過，到下周日（1/15）北台灣降雨更為顯著。但由於鋒前環境偏南風，明日白天溫暖，各地高溫普遍26至30度，早晚低溫約18到21度，日夜溫差較大。

氣象局表示，周六鋒面通過冷空氣南下，各地降雨機率增加。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱表示，隨著鋒面通過，明日嘉義以北的地區雲層量增多，午後有短暫雨，接著北方冷高壓帶來強冷空氣，下周日溫降幅度特別明顯，下周一中部以北低溫下探12度，北部、東部濕冷，這波冷氣團影響時間長達6天，預估到大年初一（1/22）才會回暖。

天氣粉專《天氣風險 WeatherRisk》也發文提醒，下周一、下周二是北台灣最冷的時候，全天溫度僅有約12至15度，感受濕冷，中南部天氣相對較佳，白天高溫達20度，入夜後受輻射冷卻作用影響，局部地區恐出現10度低溫。