招募義勇消防人員及災害防救志工

隨著國際社會的腳步，政府對於志願服務的推動與發展扮演更積極主動的角色。應搶救災害、預防火災、緊急救護之消防三大任務及「政府資源有限、民間力量無窮」之理念，結合民間力量投入防救災害工作成為刻不容緩任務，義勇消防人員及災害防救志工熱忱加入對於保障人民生命財產的安全起到了關鍵的作用，歡迎加入消防行列，一同守護人民生命財產安全。招募專線，04-7512119分機277或280。

防範一氧化碳中毒 更換熱水器最高補助萬元

凡經當地消防隊訪視具一氧化碳中毒潛勢居家，室內燃氣熱水器更換或遷移費用，每戶最高補助金額為3,000元，低收入戶最高補助金額12000元。(圖／彰化縣消防局)

臺灣冬季由於受到大陸冷氣團及鋒面影響，氣候寒冷潮濕，民眾常因使用熱水器不當而造成居家一氧化碳中毒案件層出不窮，彰化縣政府為降低一氧化碳中毒案件，並協助民眾排除居家環境一氧化碳中毒危險因子，保護生命安全，特編列42萬元經費推動補助一氧化碳中毒潛勢場所遷移或更換燃氣熱水器措施，以建構民眾居家安全環境。

凡經當地消防隊訪視具一氧化碳中毒潛勢居家，室內燃氣熱水器更換或遷移費用，每戶最高補助金額為3,000元，低收入戶最高補助金額12,000元。112年1月1日起即可受理申請，名額有限，詳情請洽各地消防隊。

領航員：王惠美（彰化縣長）彰化65歲以上人口比例高於全國平均，119緊急救護出勤次數年年增長，消防資源有限，呼籲民眾應尊重救護專業，妥善利用有限的救護資源，將資源留給真正有需要的人，共同維護建構完善的社會安全網。(圖／彰化縣消防局)

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