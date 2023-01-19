根據天氣預報，春節期間雖然初二至初四因大陸冷氣團影響而轉冷，但是各縣市旅館訂房率未降溫，尤其宜蘭約7成，花東約8成，顯示屆時將有大量旅遊車潮駛入國5，高公局建議民眾搭公共運輸往返，節省時間。

依照中央氣象局天氣預報，春節期間北部及東半部地區有局部短暫雨，初二至初四受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯降低，初五後則逐漸回暖。

高公局提醒民眾，低溫易使車輛機件故障，不論行車前或行進間均需多加注意，包含電瓶保養、機油、胎紋胎壓、車內空調切換等，以確保行車安全。

另依據觀光局1月11日統計資料，本次春節期間初一至初五各縣市訂房率整體平均5成以上，初二至初四平均6成以上，相較去年春節初四不到5成、初五僅3成相比，訂房率有較增加且延後的趨勢，預估屆時西部國道交通量大。宜花東地區訂房率部分，宜蘭縣約7成，花蓮縣、台東縣約8成，預估將有大量旅遊車潮駛入國5，建議民眾搭公共運輸往返，以節省行車時間。

高公局表示，春節期間將有大量返鄉及旅遊車潮湧現國道，初一至初三是南向尖峰日，國1、國3南向北區路段及國5南向宜蘭路段於早上6點起就會出現長時段壅塞；而初三至初五是北向尖峰日，預估國1、國3北向中區路段及國5北向宜蘭路段於中午過後將出現長時段壅塞，且部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨；另初六至初七部分，因天氣預報顯示將逐漸回暖，預估將有大量民眾返回工作地後，利用假期尾聲再於鄰近風景區出遊，因此，在初六至初七上午時段國1新竹、彰化路段，國3大溪、霧峰路段及國5宜蘭路段預估將有大量短途旅遊車流出現，請民眾多加留意。

高公局建議民眾假期間多搭乘公共運輸，如仍須自行開車，初一至初三南向可於下午出發，初三至初五北向可提前於上午出發或延後至初七、初八假期尾聲再出發；另南北長途亦可利用台61改道行駛，避免車流過度集中，行車前可利用1968 App查詢國道即時路況，以避開壅塞路段及時段。

高公局提醒，明天開始即是春節連假，為維持春節期間高速公路行車合理服務水準，規劃交通疏導措施包括匝道封閉、高乘載管制、收費措施等，請民眾多加留意管制時段並配合。