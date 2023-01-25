今年是大年初四，也是春節連假第6天，蘇花路廊南北向交通上午堪稱順暢。（摘自公路總局即時影像）

今年是大年初四，也是春節連假第6天，蘇花路廊已出現北返車潮，公路總局截至上午10時統計，花蓮往宜蘭北上方向近3700輛次，目前整體堪稱順暢，預計午後將進入車多狀態，北上車潮整天恐達1萬7000輛次。

公路總局四工處指出，截至今上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮南下車流量為4578輛，花蓮往宜蘭北上則是3683輛；旅行時間部分，上午10時崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改約73分鐘，經台9丁線為118分鐘，建議往宜蘭方向的用路人可多加使用蘇花改路段。

公路總局四工處表示，蘇花路廊北返車流今上午已提前湧現，預計午後將逐漸進入車多狀態，預估蘇花路廊北上車流量尚餘1萬4000輛，且明起將以北返旅次為主，明全日交通量約2萬1700輛次，車多壅塞時段為下午2時至翌日1時；27日全日交通量約1萬3000輛次，車多壅塞時段為上午9時至下午2時；28日全日交通量約7900輛次，車多壅塞時段為下午2時至晚間7時。

公路總局建議用路人可提前規畫北返行程，避開尖峰，行車前請詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得打開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息，南來北往時切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛。