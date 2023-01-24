蘇花路廊車流量增加，車流回堵約2.5公里至蘇澳新站。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜警暫時將國道5號交流道引道封閉，引導車流行駛海山西路，待車流緩解再行開啟。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今上午8時53分起清水地熱公園已啟動總量管制，持續有排隊入園車輛。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

春節連續假期今（24日）為第5天，適逢大年初三，宜蘭雨勢趨緩氣溫驟降，仍不減民眾出遊興致，預估國道5號和蘇花路廊午後將出現連假首波北返車潮，壅塞情形恐持續至夜間；蘇花路廊上午6時進入尖峰，截至10時，北上方向為2338輛車次，請用路人避開尖峰時段，並提前規畫行程。

宜蘭縣警察局表示，國道5號今上午5至12時封閉石碇及坪林南向入口匝道，到29日下午3至8時，蘇澳至頭城北向入口實施高乘載管制；另蘇花路廊上午4時至下午5時（雙向）、1月25日至26日上午11時至晚上8時（北向）、及1月27日中午12時至下午6時（北向）禁止21公噸以上大貨車通行，並同時開放大客車行駛蘇花改路肩。

公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊車流上午6時進入尖峰，持續維持每小時900至1000輛左右交通量；截至上午10時，南下宜蘭往花蓮方向車流量為6450輛，北上花蓮往宜蘭方向為2338輛，預估今日蘇花路廊南下方向車流量尚餘7300輛。

今出遊及北返車潮逐漸增多，預計下午車潮將呈現南北反轉，午後開始北上車流湧現，籲用路人避開尖峰時段；在旅行時間方面，目前蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約82分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約70分，建議往花蓮方向的用路人可多加使用蘇花改路段。

警察局提醒，上午8時53分起清水地熱公園已啟動總量管制，持續有排隊入園車輛，鳩之澤及太平山森林遊樂區也因寒流來襲湧入許多遊客，準備迎接今年首場瑞雪，建議民眾如規畫上山賞雪，雪鍊及禦寒衣物均要預備，另陰雨造成道路濕滑，請用路人記得開啟大燈、放慢速度，與前車保持適當的安全距離。