新城警分局在沿線重要路段派警力疏導，尤其太魯閣大橋南北端、崇德管制站車流量多，車速緩慢。（警方提供）

今天大年初五，春節連續假期第7天，已接近尾聲，許多花東返鄉民眾都在這天開車北返，蘇花路廊北返車流今上午10時達高峰，公路總局估算北上往宜蘭方向車潮超過5676輛，預估全天北上車流量約2萬1000輛次，預估明天初六北上全日交通量約1萬3000輛次，車多壅塞時段將出現在上午9時至下午2時，呼籲用路人北返時盡量選擇離峰時段。

春節假期，花蓮氣候陰雨，前天氣溫驟降，直到今天天氣放晴，許多遊客選在今天出遊或提前動身北返。蘇花路廊沿途重要路段都可見加派警力疏導，尤其太魯閣大橋南北端、崇德管制站車流量相當多，車速緩慢。

新城警分局表示，蘇花路廊今上午10時北上每小時車流量超過1000輛次，到中午逐漸紓解，不過下午車潮將持續增加，預估北上還有1萬6000輛次的車流量。警方將啟動分流管制，在崇德管制站疏導，一旦發現有回堵情況，就會啟動管制措施，盡快疏導車流通過。

公路總局表示，明、後天蘇花路廊仍以北返旅次為主，預估明天初六北上全日交通量約1萬3000輛次，車多壅塞時段為上午9時至下午2時；後天初七28日全天交通量約7900輛次，車多時段為下午2時至晚間7時，呼籲駕駛人規劃北返行程，並選擇離峰時段行駛。