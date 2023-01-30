2022年業績登峰的胡連(6279)今年營運可望再創新高！胡連董事長張子雄表示，2023年可能是非常辛苦的一年，供應鏈重整對胡連可能是危機也是機會，無論如何重整，胡連都是站在最前面，對於今年還是比較樂觀，預估今年營運會較去年兩位數成長，再創歷年新高。

胡連主要產品為車用端子連接器/護套/保險絲盒，過去公司客戶以大陸自主品牌燃油車廠為主，近幾年全球電動車市場興起，尤其是大陸地區，胡連也積極投入資源研發電動車相關產品，包括：小線束產品(模組總成周邊串接線束/車身小線束組裝)、支援高頻/高速資料傳輸，滿足車聯網智慧車連接器產品(FAKRA高頻連接器/HSD高速連接器/Mini FAKRA/Ethernet連接器)、電動車連接器(應用於電動車充電槍/充電座CLASS 1~CLASS 4系列產品)、PCB保險絲盒、SJB保險絲盒等，順利搭上電動車銷售高成長列車。

除電動車產品布局開始收割，近幾年胡連積極布局歐洲及東南亞市場，成果也逐漸顯現，為胡連營收增添動能。

受惠於比亞迪跨入電動車領域後表現亮眼，銷售量年年大躍進，2022年銷售量近200萬台，讓身為主要供應商的胡連業績也跟著水漲船高，搭配吉利汽車及美系電動車大廠出貨穩定成長，推升胡連2022年合併營收達65.29億元，年成長31.91%，創下歷年新高，全年賺進一個資本額，創下歷年新高。

去年比亞迪占胡連營收比重已達11%，成為胡連第一大客戶，儘管今年全球總體經濟環境不佳，比亞迪卯足全力搶市，比亞迪預估，今年銷售量可望較去年倍增，胡連因握有比亞迪50多套新產品，今年營運看好。

張子雄表示，供應鏈重整對胡連可能是危機也是機會，無論如何重整，胡連都是站在最前面，雖然2023年可能是非常辛苦的年，我們不用太悲觀，還是要樂觀向前努力，面對未來挑戰，我們必須不斷提升自我，生產自動化及效能不斷提升，讓品質零缺點，並降低成本，預估今年營收將較去年兩位數成長，可望再創歷年新高。

為因應客戶需求，胡連近期決議在印尼設廠，預計2月正式簽約，10月完工，年底前投產；越南廠區也擴產增加自動化設備，胡連預估，今年資本支出可能近10億元，約當1個資本額。