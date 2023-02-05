不少台南民眾近日明顯感覺天空霧濛濛，台南市環保局表示，新市昨晚火災加上南部上風處縣市幾場火災，導致汙染物累積，今上午空品為橙色警戒，環保局表示，午後北風增強，擴散將慢慢轉好，空品預計8日逐漸好轉。鑑於近期空品不佳，近5天也已啟動應變措施，共削減粒狀汙染物21.68公噸、PM10 4.32公噸，減緩空品不良。

環保局表示，近期因大環境垂直擴散條件不佳，PM2.5生成速度快，空品不佳，根據氣象及環保署資訊顯示明後兩天（6、7日）因大環境風場仍為東風與東南風，擴散條件仍較不佳，預估8日偏北風增強後，擴散條件將逐漸好轉。

而昨晚新市燃燒廢棄輪胎的大火，導致汙染物物累積，造成空品不佳，環保局昨晚也派員至現場檢測空品及監控下風處微感器、空氣盒子數據，大火對空品影響範圍包括新市區、新化區、龍崎區、關廟區、歸仁區、永康區、仁德區及高雄等部分區域，至今日上午約7時已無明火，環保局監控空品顯示，下風處行政區已無影響，後續待火警調查結果，將依規定辦理告發，最高可罰500萬元。

環保局指出，上周一起一連啟動5天應變措施，包含通知60大固定汙染源工廠載排降載，也派員進場檢視防制設備操作情形；通知75處營建工地加強灑水抑制揚塵；洗街車持續24小不間斷洗街，迄已清洗至少57個路段共1524公里。