今天（27日）是農曆大年初六，也是春節連續假期第8天，截至今天上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為2736輛次，北上為5810輛次，目前崇德北上路段車流漸增，公路總局第四區養護工程處南澳交控中心表示，雖然今起車流量不會爆大量，但呼籲民眾規畫北返行程，選擇離峰時段行駛。

公路總局第四區養護工程處南澳交控中心表示，連假長達10天，初三至初五蘇花路廊北返車流量很高，讓北返車流分散，初六至收假日北返車流量不會太高，預估車流量會比平常假日略多。

四工處表示，明天初七蘇花路廊以北返旅次為主，預估初七全日交通量約7900輛次，車多壅塞時段為下午2時至晚間7時，初八全日交通量約8700輛次，車多時段為下午2時至晚間7時。

今日中午12時起，台9線花蓮崇德及和平地區將持續實施大客車優先道措施，蘇花改持續開放路肩行駛大客車措施，四工處請用路人配合現場員警引導，遵循車道管制及分流秩序循序漸進，以維持行車順暢。