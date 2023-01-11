花蓮警方嚴正以待春節龐大車潮，將依過往經驗，在縣內車流量較大的路段及觀光景區，機動規畫警力疏導車潮，避免交通壅塞。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

下周即將迎來春節10天連假，公路總局預估蘇花路廊往花蓮南下車流總量恐達12.5萬次，往宜蘭北上車流總量則約落在12萬次，花蓮警方嚴正以待春節龐大車潮，屆時將啟動蘇花改隧道內智慧科技監控設備，掌握進出縣境車輛數，視情況提供警示訊息予公路總局，以利提前疏導壅塞車流，同時也會在各大景區安排機動警力，紓緩大量走春人車潮。

公路總局四工處預估，春節連假期間，蘇花路廊往花蓮南下車潮主要落在20日小年夜、22日初一、23日初二及24日初三期間，全日交通量分別為1萬4900輛次、1萬8700輛次、1萬4200輛次及1萬3500輛次，且車多壅塞情況將從清晨持續至下午。往宜蘭北上車潮將從24日初三起陸續湧現，每日交通量均落在1萬6000輛次至2萬1700輛次不等，直到28日初七才會緩解，且車多擁擠時段恐從上午維持至深夜。

花蓮警方因應春節連假龐大返鄉及走春車潮，期間將結合公路總局，利用蘇花改中仁（和中至和仁）及仁水（和仁至大清水）隧道內的智慧型科技監控車流設備（含執法功能），隨時掌握進出縣境的車輛數，並在車流量較大的時段，主動發出警示訊息予公路總局，作為交通疏導管制參考依據。

另，花蓮警方依過往春節連假經驗，將在蘇花路廊、台9丁線克尼布東路、台9線崇德段、新城段、嘉里段；市區新生橋北端、中央路、中山路、中華路、建國路及縣內疏運場站，包括火車站及客運站、各觀光景點，包含台泥和平DAKA園區、太魯閣國家公園、七星潭風景區、鯉魚潭風景區、遠雄海洋公園、東大門夜市等處，機動規畫警力，疏導車潮，避免交通壅塞，並透過CCTV即時觀測台8線、台9丙線、台11線、台11丙線及台14甲線交通流量，在車多時派員疏導交通。

此外，台8線中橫公路117.4公里處（關原段）先前邊坡大面積流失，工程人員正如火如荼進行邊坡保護及路基加固工程，並在114.6公里至120.6公里（關原至金馬隧道東口）處管制放行，放行時間為每日上午7時至8時、上午10時、中午12至下午1時，及下午3時等4個時段；台8線155.68公里及162.2公里處（西寶段）因邊坡保護工程，即起至1月31日止管制放行，時間為上午7時30分至下午5時30分，每逢半點放行10分鐘、每逢整點放行10分鐘；提醒用路人留意放行時段。