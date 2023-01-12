蘇花公路昨夜因坍方雙向中斷，交通部公路總局一早公布的替代道路，建議用路人改走南迴，等於要環島1圈、單趟至少要8個小時。公總稍早表示，將暫時開放中橫公路，搶通前每日上午7時至下午5時可讓小型車及中巴行駛，花蓮往台北車程約為4個小時。

公路總局規劃的疏運方案，公路部分暫時開放中橫公路，過去有分時段管制，這段搶修時間則開放上午7時至下午5時，小車可從中橫往台8線梨山或台7甲往宜蘭；列車部分，台鐵盤點運量後加開列車，花蓮往返台北最建議搭乘火車；海路部分，航港局啟動疏運機制，合富快輪每班可載運442人及40輛小貨車；空運部分則協調航空公司，視情況加開班次。

公路總局預估，花蓮地區從中橫經台中到台北，或從中橫經宜蘭到台北，時間約4小時。而大型巴士與大型貨車不能走中橫，只能改繞南迴公路再接國道往台北，時間要8小時以上。

據悉，花蓮、宜蘭平日的交通量不多，每天單向大概3000輛次；周末則會到6、7000輛次，連續假期更高。若無法順利在15日搶通，接下來恐會影響春節疏運。

公路總局初判坍方原因，該路段地質為大理岩，會有很多溶洞，受雨水侵蝕後產生裂隙，加上最近花東有發生地震，又有一波很長的降雨，時雨量逾60毫米，研判是這樣才讓裂隙發展，導致坍方。

公路總局表示，昨日崩塌路段不在蘇花改第一優先的範圍，目前在蘇花安計畫內，預計做9.5公里的長隧道，規劃報告預計今年底送環評，順利的話還要9年才會完工。不過，該路段位於太魯閣國家公園範圍內，能否通過環評還是未知。