調研單位Trivariate Research指出，樂觀看待年初美股表現，主要是主要指數過去下修過大，同時，投資者比較不積極。元月美股穩健，對市場來說可能是一個好兆頭，並代表未來幾個月可望續漲。

顧問公司CarsonGroup表示，本周諸多財報將會影響美股走勢。因此，投資人應該觀察大型美企的財報消息，除了上季季報外，也要觀察未來的產業動態發展。

大型投資管理公司Pimco前執行長Mohamed El-Erian認為，聯準會這次應該升息兩碼才對，主要是就風險管理，還有壓抑通膨而言。不過，聯準會還是可能只升息1碼，符合市場預期。

★類股

標普500指數中11個產業全部收紅，其中，原物料以及非必須消費大漲超過2%。另外，房地產、工業、科技通訊、電信服務、金融、醫療、生活必須用品都上漲超過1%，但公共設施僅小漲0.71%最小。

★重磅股

大型科技類股齊揚，元宇宙Meta一度漲近2%，亞馬遜曾漲近3%，再創近3個月新高。蘋果跌0.5%後翻紅收漲1%，微軟以及谷歌母公司Alphabet都漲2%，奈飛在下跌超過1%後，翻紅收漲0.2%，特斯拉也漲近4%逼近8周新高。

晶片族群反彈，費城半導體指數上漲近2%，重回2900點整數關卡。英特爾下跌1.5%之後翻紅漲1%，暫時脫離3周新低點。AMD漲近4%，NVIDIA漲2%。因季報佳，恩智浦半導體漲2.7%來到5個半月新高。

★焦點股

Meta盤後跌1.38%，因受到社交媒體同業Snap財報不佳影響。同時，Snap也因為拒絕未來業績展望，盤後一度暴跌16%。不過，Snap上季營收雖未達預期，但獲利卻超標。

美國晶片大廠AMD上季季報，每股盈餘為0.69美元，優於市場預估0.67美元。同時，營收為56億美元，也較預估55億美元好。盤後，AMD也一度上漲1.7%。

線上支付系統業者PayPal計劃裁員7%，大概有2000位員工受影響。盤後小跌0.36%的PayPal表示，需要集中資源，拓展策略性業務，故需調整成本結構。

大漲8.35%的美國汽車製造商通用汽車，上季季報中獲利年增16.4%至20億美元，每股盈餘為2.12美元，優於市場預估1.69美元。同時，營收為431億美元，也優於市場預估405億美元。通用預估，2023年營利將落在105億至125億美元，低於2022年同期145億美元，每股盈餘介於6至7美元。

美國UPS上季獲利超乎預期，因UPS採取優先運送高利潤的包裹，並嚴格控制成本。這家全球最大包裹運送公司，上季合併營收為270億美元，年減2.7%，但每股盈餘為3.96美元，卻年增約0.9%。

麥當勞上季獲利19.03億美元，年增16.15%，每股盈餘2.59美元，較預期2.44美元要高。同時，營收59.27億美元，年減1.4%，市場預估為56.3億美元，至於同店銷售量成長12.6%，預期則增加8%。

美國大藥廠輝瑞上季獲利49.95億美元，年增47.21%，每股盈餘0.87美元。同時，營收242.9億美元，年增1.9%，市場預期為242.3億美元。輝瑞預估，2023年每股盈餘在3.25至3.45美元間，營收為670億至710億美元。

電動車大廠特斯拉表示，已把未來兩年資本支出增加10億美元，希望擴大生產電動汽車電池以及Semi重型卡車4680型電池。特斯拉目前預計2023年將支出60億至80億美元之間，在接下來的兩個財年，每年投資也將介於70億至90億美元間。

★台股ADR

台積電下跌0.40美元或0.43%，收92.73美元，換算台股價格為557.34元。

聯電上漲0.21美元或2.65%，收8.13美元，換算台股價格為48.86元。

日月光下跌0.17美元或2.31%，收7.20美元，換算台股價格為108.19元。

中華電信下跌1.16美元或3.04%，收37.05美元，換算台股價格為111.34元。