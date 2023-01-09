年貨大街分4區，有伴手禮、年菜還有濃特產品。（王志偉攝）

花蓮年貨大街14日起至19日一連6天開賣，在日出香榭大道成功街及重慶路以西區段（自由街旁）開賣，邀來90攤位，分成伴手禮、年貨、農漁商品、年菜等4區，消費滿250元可參加摸彩，抽電視、冰箱等家電。縣府並規劃在周邊東大門夜市打造裝置藝術，象徵褪去疫情，迎接新年旺勢。

今年的花蓮年貨大街以「春臨洄瀾，福兔旺市」為主題，1月14日至19日，每天下午5時至10時開賣，今天縣府安排東華附小幼兒園的小朋友，帶來年味十足恭喜發財表演，縣長徐榛蔚、農糧署東區分署副分署長陳吉村、副議長徐雪玉與多位議員，各農漁會理事長、總幹事，一同邀民眾逛大街辦年貨。

農業處長陳淑雯提到，花蓮年貨大街舉辦多年，今年邀90攤商，規劃4大區域，分成伴手禮、年貨、農漁商品、年菜等，以經濟實惠的價格展售；延續多元支付，也可使用花蓮好Q優惠券平台，並發送限量1000份電子紅包，結帳時使用多元支付，單筆可折50元。

陳淑雯說，在攤位消費滿250元可獲摸彩券及好運蒐集遊戲券各1張，每日抽液晶電視、飯店年菜組、筋膜槍等萬元好禮，最終日壓軸，還有蒸氣洗脫滾筒洗衣機等家電大獎。

陳淑雯表示，為求創意，年貨大街首創「可以吃的紅包」，現場製作紅色包子，外皮採用紅麴、紅龍果天然紅色素，內餡包入鹹香可口的肉末，每日熱騰騰限量發送，民眾須於社群發佈限時動態或貼文並標記指定文字，就可獲得。

縣長徐榛蔚表示，雖然購物平台方便菜買年貨，然而現場購物可感受充滿年味，希望年貨大街可以讓大家一次購足，吃得安心又健康。