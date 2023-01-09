台灣大春節服務不打烊，帳單繳款遞延。台灣大9日宣布彈性調整2月部分帳單繳款期限，原帳單繳款截止日為2月2日與2月4日者，順延至2月7日。原帳單繳款截止日為2月6日與2月7日者，順延至2月9日

台灣大也提供用戶多元便利的繳費方式，無須持紙本帳單即可透過myfone門市、行動客服APP、公司官網、手機直撥579、LINE Pay電信區，或至超商以多媒體機台補單/手機顯示「超商繳款條碼」進行繳款。

台灣大更鼓勵用戶申辦e帳單，隨時線上查帳或繳費，還能響應環保減碳愛地球，2022年台灣大用戶使用e帳單比例近9成，年省約1.95億張A4紙張。

另外台灣大也公告myfone門市在春節期間調整服務時間，1月21日除夕，直營門市開店時間提前至10點30分，加盟門市開店時間不變，直營與加盟門市的打烊時間皆提前至下午4點30分。初一到初三，部分直營/加盟門市休息，其餘直營門市則依店別分為中午12點至晚上8點30分，以及11點30分至晚上8點兩個營業時間；加盟門市營業時間則為12點至晚上6點。初四全台直營與加盟門市均恢復正常營業時間。