台灣大結合5G服務，持續推出多元創新服務，除了為Disney+在台獨家合作電信營運商，提供全球熱門的串流影音平台Disney+，同時擁有MyMusic、MyVideo、GeForce NOW、YouTube Premium等多元應用服務。

根據台灣大內部大數據顯示，超過6成申辦台灣大Disney+的用戶，擁有2個以上台灣大的加值服務，且申辦台灣大Disney+的用戶有超過40％選擇台灣大5G資費，顯示5G推升串流服務申辦動能，挹注台灣大新服務營收，台灣大Disney+案型申辦表現更以「門號案」最受歡迎。

台灣大12日宣布回饋老用戶，即日起續約門號案，台灣大直接幫用戶買單兩年的Disney+月費，現省6,480元。

另外，台灣大精心推出2023年第一檔Disney+超值優惠，1月13日起至1月29日止，用戶於台灣大哥大官網申辦單購月訂案，輸入序號【好禮兔YOU】，即可享有首月5折優惠，電信帳單折抵135元。台灣大12日更公佈Disney+新春嚴選十大強片名單，包含原創韓劇《地下菁英》、韓國男團SUPER JUNIOR全新紀錄片《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》、高品質台劇《台灣犯罪故事》。

另外，台灣大哥大用戶於台灣大Disney+好禮兔YOU活動官網兌換優惠序號「好禮兔YOU」並申辦Disney+單購月訂案成功，無須綁約且輕鬆透過台灣大帳單代收，即可享有電信帳單折抵135元的優惠（原價270元／月，序號數量有限兌完為止）。

台灣大推薦Disney+新春片單，包含韓國電影《嬰兒轉運站》、《雷神索爾：愛與雷霆》、《千元律師》、迪士尼影業全新冒險動畫《奇異冒險》、睽違15年的《曼哈頓奇緣》正宗續集《曼哈頓奇緣2：幸福真諦》、《台北女子圖鑑》。