農曆年前大清倉！NCC今天審議通過台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信兩大電信併購案；由於合併後2家業者頻寬超標違法，遠傳在3GHz以下超標、台灣大在珍貴的1GHz以下超標10MHz，附款要求台灣大、遠傳最晚要在2024年6月底前，改正頻寬超標問題，自主繳回頻寬、交換或轉讓等方式都行。

NCC發言人翁柏宗說，基於資源合理分配、產業合理發展及用戶權益，決定附加附款核准此合併案，兩個案子審議都沒超過1年，強調現有476萬被合併用戶權益不受影響，存續公司必須提供無差別電信服務，並提供多元資源方案。

台灣電信市場進入「準三國時代」，台灣大哥大2021年底宣布合併台灣之星，遠傳電信2022年2月宣布合併亞太電信，為電信產業投下震撼彈，兩案分別在去年2月10日跟3月23日向國家通訊傳播委員會（NCC）申請遞件，歷經近1年審議通過，兩項合併案後續還需要經公平會、證交所等單位同意，按照時程推估，有機會在明年完成整併。

不過因電信市場剩3家後，賣頻譜、換頻譜都沒有空間，只剩繳回一條路，這讓台灣大併購台灣之星的立場開始鬆動，台灣大總經理林之晨上周以「這就像兩人18歲時約好以後要結婚，結果到了28歲，人生狀況都不一樣了」詮釋合併案，已嗅出台灣大內部出現評估放棄併購的聲音，能否真「結婚」已經出現變數。

台灣大是引用《無線電頻率使用管理辦法》12條相關內容，希望以電信事業間讓與合併等因素變化，以及公共利益考量保留。由於頻譜屬數位部業務，傳出數位部已經依據12條第1項認定超標，與NCC也都認為台灣大不符合12條第4項的公共利益等要件，要求繳回超額頻寬，這與台灣大原本合併台灣之星的期待已出現落差。