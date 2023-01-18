台北101購物中心2022受惠國際精品改裝與主顧客經營效益顯現，營業額迅猛式增長，101總經理朱麗文指出，去年全館營業額已超越180億元，重返北台灣百貨單店第一、全台第三，其中包括珠寶、鐘表與國際精品貢獻比逾六成，挹注成長逾二成，展望2023年包括GUCCI等改裝擴大預計第三季登場，有望續航成長力道。

台北101購物中心2023年開春後眾星雲集，接續有LV旗艦店、Dior旗艦店等正式開幕，RADO全台旗艦店亦於18日登場；朱麗文指出，去年斥資逾10億元大改造，早於11月全年業績已超越疫情前水平、創下新高，12月耶誕人潮與送禮等帶動業績大幅增長，全年正式突破180億元，躍居北台灣第一、全台第三，僅次於台中新光三越的245億、台中大遠百的202億元。

朱麗文並指出，2023年將陸續有GUCCI等大店改裝，且有新品牌進駐，加上2022年整體成長巨大，2023年相對成長目標為高個位數成長；以去年內部統計，珠寶鐘表貢獻占比最大達四成，而國際精品配件超過二成，整體廣義精品貢獻就超越六成，較往年增10個百分點，朱麗文表示，過去三年因疫情，全球精品策略全數鎖定在地主顧客，也因此，即使全球國境開放觀光旅遊再起，台灣主顧客出國消費恐怕買不到熱門款與經典款，還是得選擇在台享受VIP禮遇消費，因此不擔心會國境解封後會影響精品業績，相對影響有限。

台北101去年耶誕假期在活動推動下吸引近百萬人潮，迎農曆春節長達十天假期，推出三大特展，其中LINE FRIENDS WORLD可愛兔星人等打卡點，加上元宵節101為台北燈會最高副燈，有望帶動人潮超越百萬人次。