由於此次演出並非擅長的舞風，「AcQUA源少年」紛紛表示相當緊張。（寬宏藝術提供）

紐約外百老匯爆紅的舞台劇《極限震撼》春節期間強勢登台，23日特別邀請到人氣男團「AcQUA源少年」一同參與演出，現場聚集超多粉絲到場支持，享受與偶像近距離互動的好機會，能和演出超過17年的《極限震撼》合作，AcQUA源少年紛紛表示既緊張又興奮，林毓家表示，因為之前沒接觸過這類的舞蹈，也怕自己沒有做得很好，盧佾暘激動喊：「很開心能接觸不一樣的文化特色，互相交流和學習」。此外，他們也偷偷預告，預計在年後會推出下一首單曲，也正在積極籌備更多的作品，希望粉絲們都可以多多支持！

由於此次演出並非他們擅長的舞風，林毓家說：「所以練習上需要揣摩老師的感覺，雖然困難的很有挑戰性！」盧佾暘也附和：「這是一個很新奇的體驗與嘗試，也是很大的考驗。」李秉諭則表示：「和團員們一起跳的時候，覺得很新鮮好玩，也很沉浸在節奏節拍裡。」黃莑茗提到，跳完後就會滿身大汗，是非常挑戰體力的舞蹈，笑說最近上健身房時，都會去多做點有氧運動，增加一下心肺耐力，須弘道也說：「練習時一定會遇到種種關卡，但在團員們相互溝通跟討論之下，都可以有效率的去克服與解決。」展現團員間的好默契與好感情。

《極限震撼》演出現場觀眾將全程站立觀賞，沒有固定的舞臺和座位，表演者出其不意的從四面八方湧現，可能此刻還望著頭頂上方的巨大透明水幕，下一刻極速突襲出現在身旁，完全融入觀眾一起放肆玩鬧，每位觀眾都將有機會和表演者近距離互動，宛如表演的一部分，共同創造前所未有的娛樂體驗，曾國城、游鴻明昨天也抓緊機會到場欣賞。另外，除了AcQUA源少年，徐懷鈺、具俊曄、胡宇威、U：NUS及博恩都將陸續登場，購票請洽寬宏售票、全台OK、萊爾富便利商店。