今天是大年初一，氣象專家吳德榮表示，今天氣溫回升，適合走春拜年，初二下午起寒流南下全台降溫，北部、東部轉雨，初三、初四寒流籠罩，各地極寒冷，台北氣象站下探7度，挑戰入冬以來最低，平地3度，太平山、合歡山可能降雪，接著初六又一波寒流接力，冷到初八連假最後一天。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰寫，年初一（22日）西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；氣溫升，北舒適南微熱、各地早晚微冷。北部氣溫13至25度，中部14至29度，南部14至30度，東部14至27度。

吳德榮表示，年初二（23日）上午仍偏暖，下午起強冷空氣逐漸南下，氣溫下降；北部、東部轉雨，中南部晴時多雲。初三、四（24、25日）寒流籠罩，全台氣溫明顯偏低，天氣極寒冷；台北氣象站將降至7度左右，挑戰入冬以來的最低紀錄，平地最低溫也將降至3度左右；迎風面1500公尺以上高山，像是太平山、拉拉山、合歡山等降至零下，水氣快速減少，但仍有局部少量飄雪機率；大台北及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。

吳德榮表示，年初五（26日）冷空氣減弱、天氣回暖，西晴東偶零星雨。初六（27日）至連假最後一天（29日）又有一波相當強的冷空氣南下，比前波稍弱、但仍可能是另一波寒流，秉性偏乾；各國模式調整中，應持續觀察。