不少人吃麥當勞雞塊一定會沾糖醋醬，一名網友表示，昨日到麥當勞買早餐，套餐加購雞塊，回家把雞塊沾糖醋醬吃，發現糖醋醬味道和以前不一樣，他直呼「好噁心」，將其PO上網，有眼尖網友發現他拿到的糖醋醬產地是馬來西亞，紛紛留言說，「馬來西亞的糖醋醬真的超難吃」。

原PO昨（1）日於論壇《Dcard》指出，一早到麥當勞買早餐，用套餐加點雞塊，回家將雞塊沾糖醋醬吃，咬下瞬間他直呼，「啊！這味道有夠噁的，現在要我怎麼吃？」從他上傳的照片來看，他拿到的糖醋醬外包裝顏色和平常的不一樣，是綠底、黑字包裝，仔細一看產地為馬來西亞。

貼文隨即引發網友討論，「所以我現在都只吃蜂蜜芥末醬」、「我只要是馬來西亞的都不拿！馬來西亞的糖醋醬真的超難吃」、「馬來西亞的！這款味道偏酸，但熱量不高的樣子」、「所以我家裡都會囤之前用不完的醬，以備不時之需」、「恭喜你開到最難吃的馬來西亞糖醋醬」、「真的很不行欸，糖醋醬是靈魂啊」、「美國以外的糖醋醬都超級難吃」。

另外也有人提到韓國的糖醋醬也很難吃，「前幾個月吃到韓國的，有一種超濃的中藥味，完全受不了，從此只沾蜂蜜芥末」、「韓國糖醋醬和馬來西亞糖醋醬真的爆噁心難吃」、「自從我家附近的麥當勞都換成韓國糖醋醬後，我已經徹底轉變成不沾醬派了」。