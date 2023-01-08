台北市長蔣萬安8日凌晨與副市長李四川等前往中山區松江路視察路面銑鋪工程。北市民進黨議員簡舒培狠批，到底是拚市政還是作秀？「昔有國瑜爬樹滅蚊，今有萬安半夜看路，國民黨草包DNA一路傳承。」

簡舒培在臉書指出，蔣萬安避談蔣介石銅像遷移議題，說是有更多重要市政要做，最近他也頻繁視察行程，但荒謬的是，蔣萬安居然安排在凌晨零點去看鋪馬路，不僅公務人員得加班陪同，甚至還發採訪通知叫媒體來拍攝，這樣勞師動眾，到底是拚市政還是作秀？

簡舒培說，蔣萬安這齣半夜看鋪路秀，讓人想起韓國瑜也曾在視察登革熱疫情時，突然上演一齣「爛瑜衝樹」戲碼，爬到榕樹上說要看樹洞有沒有積水，原以為韓國瑜被罷免後，台灣政壇就不太會出現這樣荒謬的景象，沒想到「昔有國瑜爬樹滅蚊，今有萬安半夜看路」，看來草包才是國民黨的DNA。

簡舒培表示，半夜看鋪馬路，不但不會解決路平或是偷工減料的問題，反而是勞師動眾，讓公務人員及媒體陪蔣萬安深夜作秀，把燈亮路平水溝通當成 作秀工具！

此外，簡舒培也點出，針對難解的內湖交通，蔣萬安也多次前往會勘，但內湖的交通問題，不是一直到現場會勘、看看塞車實況就能夠改善的，既然都當選市長了，蔣萬安的責任是找出內湖交通壅塞的癥結點，擬訂短、中、長期的計畫，不是到現場看市民飽受塞車之苦，講幾句不痛不癢的空話就能解決。

她最後表示，「奉勸蔣萬安，對市政一無所悉，就趕快去跟各局處、跟幕僚好好溝通，提升自己對市政的了解，而非當起韓國瑜第二，到處擺拍作秀當作秀王搶版面，一直暴露草包市長的本質！」