不少民眾規劃春節期間出國旅遊，「數位新冠病毒健康證明」之疫苗數位證明下載量遽增。中央流行疫情指揮中心提醒，疫苗數位證明並非即時更新，請於領取新護照後隔天上午10點後再申請，以取得和新護照號碼一致的疫苗數位證明。

根據指揮中心統計，疫苗數位證明的下載數量，從2022年11月的每日約1萬2千件，提升到12月底每日平均2萬件，顯示出運用數位證明的民眾明顯增加。對此，指揮中心也提醒，由於數位證明與外交部領事事務局之間的護照資料自動交換機制並非及時更新，當民眾領到新護照後要到隔日中午後才可以取得和新護照號碼一致的數位證明，建議有出國需求使用的民眾，記得提前申辦護照，並於領取新護照後的隔日中午，再以電腦或手機上網申辦數位證明。

此外，疫苗數位證明分為2種國際格式，分別是歐盟規範（EU格式），適用於歐盟會員國、新加坡、韓國、馬來西亞及泰國等76個國家；以及Smart Health Card規範（SHC格式），適用於美國、日本、加拿大及澳洲等。

指揮中心指出，EU格式有效期限制，接種2劑或1劑，18歲(含)以上者不超過270天，未滿18歲者不超過365天，接種3劑或以上者才是長期有效。而SHC格式雖然沒有效期限制，但各國的要求仍有不同，例如日本目前仍要求持有3劑疫苗證明或提交出發前72小時內的PCR檢驗證明者才能入境，請民眾視需求自行下載運用。

指揮中心提醒，民眾於出國前，應先確認欲前往國家採認規定。詳細數位證明申辦及驗證系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區。