中央流行疫情指揮中心去年底發文地方政府、醫界團體，宣布1月15日起取消確診者關懷服務，引發醫界反彈。今日指揮中心宣布，經與醫界多次討論，決定調整適用對象，1月15日起，高風險確診個案仍維持關懷服務，這些對象包括65歲以上、12歲以上個案及慢性病患。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前所有的確診者，經過通報後，都會進入遠距照護諮詢，由醫療團隊透過LINE、簡訊等方式定期關懷。每個個案給付500塊的管理費，以及1000塊的遠距照護諮詢費。
指揮中心去年底發文地方政府、醫界團體，宣布1月15日起取消確診者關懷服務，引發醫界反彈，經與醫師公會全聯會討論，今日宣布新的決策。
羅一鈞表示，由於隔離天數從10天逐步縮短為5天，醫療管理的強度也需要適度調整來合理配置醫療量能，因此1月15日起，將調整為僅高風險個案適用關懷服務，包括65歲以上、12歲以上，或是具有重症風險因子的慢性病患。如民眾不具高風險因子，則循一般的視訊診療方式進行開藥、調劑等。至於其他醫療服務措施，則沒有調整。
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