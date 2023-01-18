去（2022）年全球貿易都衰退，台灣出口金額4795.2億美元，逆勢成長7.4%，創歷史新高。財信傳媒董事長謝金河表示，台灣去年對中國大陸出口都衰退，只有半導體出口仍成長，這幾年兩岸關係不好，但台灣對中國大陸順差逾千億美元，可以看出半導體產業的重要性。

謝金河在臉書發文指出，2022年正式走入歷史，台灣全年進出口總額，成長和衰退數字也完全揭露，其中，台灣出口金額4795.2億美元，比2021年4464.6億美元，仍有7.4%成長，但去年出口最高峰在3月435億美元，到了12月357.5億美元，已是全年最低，呈現逐月衰退，今年是產業去庫存的一年，貿易額仍將持續衰退。

他認為，去年台灣出口仍然創歷史新高，今年勢必衰退，不過比起南韓去年出現472億美元逆差，台灣去年仍有519.2億美元順差，勝過2021年的644.14億美元及2020年的589.78億美元，已是歷史第三高。台、韓都是出口導向國家，但南韓以大企業為主，正好面對中國直接競爭，明年壓力會更沉重。

再來看台灣對中國、香港去年的貿易順差仍高達1004.35億美元，只比2021年1046.8億美元略低一些。

謝金河說，這兩年，兩岸關係非常不好，但台灣對中港順差都逾千億美元，如果按照中方統計，台灣對中國的順差高達1565億美元，中港仍是台灣最重要的出口市場。如果沒有去年來自中國1004.35億美元大順差，台灣已是逆差國。他分析，

「台灣去年出口到中國以半導體為主的電子零件為核心，全年對中國出口1160.09億美元，占總出口的62.4%，台灣去年對中國出口都衰退，只有半導體出口仍成長，資通訊產品仍衰退16.58%，可以看出半導體產業的重要性。」

謝金河提到，過去一直以來，大家都在呼籲兩岸貿易依存度太高的問題，去年，台灣對中港出口1859.75億美元，全年衰退1.6%，兩岸依存度降到38.8%，這是十幾年來新低。

他強調，中國出口比重下降，台灣對美國出口比重從10.5%上升到15.7%，去年台灣對美國順差294.14億美元，創歷年新高。台灣對東協順差267.19億美元，是歷史次高，其中對新加坡順差169.97億美元，也是歷史上最高。另外，台灣去年對日本逆差209.78億美元，和進口材料、零組件有關，去年油價大漲，台灣對中東地區的逆差293.85億美元，也是新高紀錄。