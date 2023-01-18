時碩工業2022年合併營收近50億元，前三季EPS達5.47元，雙雙創史上新高，年終獎金固定發放1個月，上下半年各發放1次績效獎金，其中一次涵蓋員工分紅。17日席開52桌舉辦疫情爆發以來首次尾牙慶功，台灣廠18日提前放春節假期。

時碩2022年合併營收49.86億元，改寫歷史新高，年增幅15.80％。時碩董事長黃亞興16日年會上表示，2022年時碩是豐收的一年，2023年是充滿不確定變數的一年，他希望時碩能回到初衷，營運再續創新高。

時碩主管指出，時碩2022年12月合併營收出現月減、年減的情況，主因是國外客戶拉貨力道因放聖誕節及新年假期而不足，半導體及自行車業等工業應用也因客戶調節庫存，需求下滑所致。尤其，自行車客戶還在調整庫存，但時碩生產高階電動自行車齒盤及相關零件等產品，相對比較不受影響。

時碩指出，各行各業都預期上半年景氣並無好轉跡象，時碩對第一季營運謹慎保守，不過2023年仍訂出營收追求成長，續創新高的營運目標。

時碩17日舉辦尾牙，席開52桌，最大獎現金3.8萬元，還有50吋電視等獎品，為了不讓員工失望，參加尾牙基本獎是1千元獎金。時碩表示，時碩台灣廠提前至18日放春節連續假期，過年期間不再加班，年後再戰。