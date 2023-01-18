睽違23年的台灣燈會重返台北，於2月5日至19日在東區商圈、信義商圈、松山文創園區、國父紀念館、台北101等區域盛大登場，預估參觀人數將突破千萬人次。台北捷運首次開設現場指揮中心，將加密列車班距，並視人潮狀況啟動過站不停及人潮疏導管制措施。台北市交通局增設2線票價5元的接駁公車。

「光源台北-2023台灣燈會在台北」於2月5日至2月19日舉行（2月1日至4日光、源、未來展區試營運），規畫中央展區、光展區、源展區及未來展區等四大展區，範圍橫跨國父紀念館、台北市政府、東區商圈，松山文創園區、信義商圈及四四南村，也是首次作為「城市型」的燈會。

配合台灣燈會活動，啟動交通管制。（交通局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市交通局指出，展區周邊實施交通管制且無專用停車場，呼籲民眾多利用大眾運輸前往。

北捷說明，鄰近會場的國父紀念館站、市政府站及台北101／世貿站等重點車站比照跨年規模，首次開設現場指揮中心，屆時將加密列車班距、並視人潮狀況啟動過站不停及人潮疏導管制措施。

北捷說，今年燈會主燈及主舞台鄰近國父紀念館站，出口3、4、5將視人潮狀況適時啟動「只進不出」分流措施，實施期間僅開放旅客進站，出站旅客將引導由出口1、2離站。

北捷說，國父紀念館站出口3、4設置淨空緩衝區，請大家共同維持進站秩序，請勿推擠，維護自身及他人安全。2月5、11、12、19日，國父紀念館站15時起「不開放」自行車、大型寵物車及低音提琴進出。

至於列車調度方面，2月1日至4日燈會試營運期間，將視實際人潮狀況彈性增開列車；正式營運期間2月5日至19日，板南線及淡水信義線將視實際人潮狀況彈性增開列車；此外，不分平假日，淡水信義線17時起區間車均延駛至象山站，並視實際人潮狀況彈性調整班次。

交通局說，展區周邊有107線公車、3條捷運路線、5個捷運車站及市府轉運站提供便捷服務，請民眾多加利用捷運系統搭乘至國父紀念館站、市政府站、台北101／世貿站、忠孝敦化站、忠孝復興站或搭乘公車前往。

交通局規畫2線接駁車，燈會1號線為展區巡迴接駁，燈會2號線為松山車站至展區，共有25輛電動低地板公車，提供尖峰5到10分鐘一班的密集服務，普通、學生及軍警票5元，其他票種如愛心卡、定期票免費。

台灣燈會提供復康巴士服務。（交通局提供／楊亞璇台北傳真）

為提供行動不便人士貼心服務，交通局規畫復康巴士免費接駁 ，可由5個站點搭乘至展區範圍內任一處或松山車站，客服專線叫車：0809-080650。

交通管制部分，因競賽燈區施工及活動，1月9日0時-2月23日24時新仁愛路（市府-1號道路）封閉。因踩街遊行，2月4日17時至5日23時市府路（松高-松壽）封閉，2月5日9-12時松高路（市府-松智）往東及松壽路（松智-市府）往西封閉；另於2月5日12至17時，以上路段雙向及松高路（忠孝東路五段22巷-松智）往西封閉，9-17時，松智路（松高-市府）往南封閉。

為利民眾賞燈，2月11、12、18、19日每日17至23時市府路（松高-松壽）封閉。若賞燈人潮眾多，將於忠孝東路四段（捷運國父紀念館站及忠孝敦化站外）、逸仙路（忠孝-仁愛）、仁愛路四段（逸仙-光復）及市府路（平日，松高-松壽）等路段，彈性管制外側車道供行人通行。

停車管制部分，2月1日17時到19日23時，國父紀念館周邊忠孝東路（光復-逸仙）南側、逸仙路（忠孝-仁愛）西側、仁愛路（逸仙-光復）北側機車格禁止停車。

2月1到19日每日17-23時，基隆路側車道（仁愛-松壽）西側及仁愛路（逸仙-基隆）北側機車格禁止停車；2月4日9時到5日23時，市府路（松高-松壽）汽機車格禁止停車；2月4日17到23時及5日9-23時，松智路（松高-松壽）汽車格禁止停車；2月11、12、18、19日每日17-23時，市府路（松高-松壽）、松智路（松高-松壽）汽機車格禁止停車。

另外，展區範圍內9處公有停車場於燈會期間配合調整費率為每小時50到60元。

自行車管制部分，包括1月9日0時-2月23日24時，YouBike「台北市政府」、「市府松壽路口」站暫停營運；2月1日17時到19日23時，YouBike「仁愛逸仙路口」站暫停營運；2月1到19日每日17至23時，YouBike「市府松高路口」（2月5日9-17時亦暫停營運）、「松智松壽路口」（2月5日9-17時亦暫停營運）、「市民廣場」、「捷運國父紀念館站（2號出口）」等4站暫停營運。

燈會期間，國父紀念館、市政府及香堤廣場周邊人行道之自行車停放區取消，並禁止騎乘自行車，僅准下車牽引。

為利賞燈民眾一手掌握燈會即時交通資訊，台北市即時交通資訊網（its.taipei.gov.tw）及2023台灣燈會官網（tw-light.taipei）均有設置專區顯示，可查詢公車預估到站時間、YouBike可借還車位數、停車場剩餘格位等。

交通局呼籲，活動期間請民眾多加利用捷運及公車等大眾運輸工具，外縣市民眾可搭乘高鐵或台鐵於台北站或南港站下車，再轉乘捷運板南線或淡水信義線前往，避免遇到塞車或停車場客滿影響賞燈時間。燈會詳細活動資訊可至2023台灣燈會官網查詢。