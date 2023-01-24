寒流來襲，台南市24日一早刮起強風，白河區市道172線、接近國道3號白河交流道北上東側匝道口，下午發生路樹倒塌意外，所幸無人受波及，正值下山車流多的尖峰時間，白河警分局獲報派員到場疏導交通，並提醒民眾行經注意安全。
警方表示，今天下午3點40分獲報，市道172線西行關嶺往白河方向、國3白河交流道北上東側匝道前100公尺，發生路樹倒塌意外，占用到慢車道，正值關子嶺風景區的下山車流尖峰時間，除了派員在現場指揮疏導並已通知相關單位處理，也請經過的用路人小心駕駛，注意安全。
寒流來襲，台南市24日一早刮起強風，白河區市道172線、接近國道3號白河交流道北上東側匝道口，下午發生路樹倒塌意外，所幸無人受波及，正值下山車流多的尖峰時間，白河警分局獲報派員到場疏導交通，並提醒民眾行經注意安全。
警方表示，今天下午3點40分獲報，市道172線西行關嶺往白河方向、國3白河交流道北上東側匝道前100公尺，發生路樹倒塌意外，占用到慢車道，正值關子嶺風景區的下山車流尖峰時間，除了派員在現場指揮疏導並已通知相關單位處理，也請經過的用路人小心駕駛，注意安全。
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