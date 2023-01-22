台北「葉先生」從大學時期已連續17年排隊搶SOGO新春福袋。（吳奕萱攝）

SOGO忠孝館今（22日）早上邀請舞龍舞獅新春迎賓。（SOGO提供）

SOGO忠孝館今（22日）一早開館前就有約千位民眾排隊入場。（吳奕萱攝）

SOGO台北店初一大獎限定：星宇航空東京雙人來回機票。（SOGO提供）

SOGO台北店於大年初一，按照往例都推出現場春節福袋讓民眾沾喜氣，大年初一至初三共推出破萬個福袋，凡購買福袋商品，即可兌換刮刮卡壹張，初一大獎有「星宇航空東京雙人來回機票」、初二限定「華泰瑞苑瑞苑套房一泊二食」、初三限定「野漾莊園大樹屋一泊四食」等好禮，好運刮刮樂共限量8000份，刮完為止。初一到初三天天再加碼抽捷安特e’Bike折疊電動輔助自行車EXPRESSWAY E，消費滿額再抽好禮：包括周大福金兔迎福純金擺件、SOGO禮券一萬元、dyson Digital Slim Fluffy輕量無限吸塵器等實用好禮。

今（22日）早上11點SOGO忠孝館開店前，就有上千位民眾排隊等候，其中從大學時代就每年捧場，今年連續17年搶頭香買SOGO福袋的台北「葉先生」，現場受訪時表示，今年一樣從前一天除夕夜晚上9點就來排隊，多攜帶了兩位朋友陪同，共排了14個小時等開店。葉先生今年期盼抽到iPhone手機或Dyson家電，其他兩位友人也希望抽iPhone手機；其中一位友人林先生表示，今年是首度來排福袋，盼能沾個過年好運氣，但一路沒睡覺真的「太累了」，先看這回抽到什麼獎項，再考慮明年是否再參與。