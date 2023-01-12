台灣先進車用技術發展協會(TADA)假台北市電腦公會B1聯誼區，對外發表「台灣先進車產業趨勢觀察與建言」，並提出「系統整合」、「技術提升」、「產業標竿」、「儲備能量」、「走向國際」、「在地練兵」等六大建言，作為台灣半導體與資通訊科技業者切入全球智慧車趨勢策略，也認為ADAS開發、智慧座艙及充電樁，將是台灣廠商切入電動車重要商機。

黃崇仁理事長致詞時表示，剛結束的CES 2023展中，電動車智慧科技成為展覽焦點，在行動科技展區有高達三百多家業者展出，展出重點包括重塑車電系統生態、自駕系統技術升級、用車經驗數位化轉變等三大方向，完全合乎TADA的方向，TADA成立的目的就是希望在汽車電子業與電子業找到合作點。在大陸，光是比亞迪加特斯拉的電動車，一個月就有可能銷售超過50萬輛，其中有不少零件都是由台灣廠商供應，就跟做PC、NB一樣，有不少零件也都是由台灣廠商所提供。

而台灣廠商機會將在ADAS(先進駕駛輔助系統)開發、智慧座艙及充電樁商機，其中ADAS主要會是以高階晶片為主。汽車電子晶片兩成是高階製程，八成還是成熟製程，所以會跟汽車電子IC設計公司合作，協助他們在台灣設計發展。黃崇仁並指出，電動車是全球趨勢，雖然中間需求會受到油價影響，但是汽車電動化的需求將會是台灣繼PC、NB之後，最重要的產業發展策略，台灣產業也是最有機會發展汽車業與電子業的整合，也希望台灣電子產業能夠了解，未來的汽車產業是電子業的目標。

沈舉三秘書長在發表「台灣先進車產業趨勢觀察及建言」時表示，資策會MIC推估2022年全球轎客車銷量預估將達8150萬輛，約與2021年持平，2023年銷量預計增加到8530萬輛，要到2024年才有望回升到9000萬輛以上。資策會MIC也估計，2022年全球電動車銷量首度超過1000萬輛，可達1087萬輛，較前一年650萬輛成長率將近七成，電動車滲透率上看13%，預估2023年將可增至1440萬輛(成長率32%)，滲透率上看17%。若是從市場分布來看，2022年大陸還是電動車銷售主要市場，占比將近6成，歐洲是第二多，美國排名第三，預估到2023年市場佔比也會是相近。

ADAS開發、智慧座艙、充電樁是台灣廠商發展汽車電子主要商機。沈舉三指出，在這麼多汽車電子產品需求當中，台灣廠商在ADAS(先進駕駛輔助系統)開發是很有機會的，因為需要AI與大量資料運算處理；再來是智慧座艙，因為包括汽油車、油電混合車、電動車都需要智慧座艙，而智慧座艙是一個跨許多領域的整合產品，這剛好是台灣廠商的優勢；至於充電樁，由於陸續有大量系統業者與服務業者加入，而且包括台達在內的多家台灣大廠具有系統整合優勢，所以台灣廠商在充電樁是有商機。電動車三電系統中的電池，由於車用電池核心近年已經被少數中韓大廠如比亞迪所掌握，所以新進者競爭不易，但是台灣廠商可以切入電池整合管理服務。TADA成立的目的是服務會員廠商，聚焦電動車需求快速成長市場，因此會員想要開拓哪些市場，TADA會跟會員一起前往開發商機。

沈舉三點出，台灣廠商若要在這一波智慧車發展趨勢上，跟上世界潮流，發展上可以透過「系統化整合」、「技術提升」、「產業標竿」、「儲備未來能量」、「走向國際」、「在地練兵」等六大策略，提升廠商跨業整合能力，找出產業應用案例標竿，並透過在地練兵讓產品更臻成熟，才能讓國際車廠買單。台灣有許多汽車業供應鏈隱形冠軍，可以透過各種資源的整合，成立整體性最佳解決方案，讓任何車廠只要到台灣來，就可以找到他要的解決方案，就跟現在台灣在資通訊與半導體產業供應鏈經營方式是一樣的。

如果要把智慧車市場的餅做大，台灣可以從車內做到車外，讓不同型態的交通工具，包括卡車、公車、二輪車、三輪車等，都可以在台灣找到智慧化解決方案，而且不只讓汽車智慧化(+智慧)，更可以朝向智慧科技行動載具化(智慧+)，搭配智慧化基礎建設(包括5G/B5G/6G通訊應用與充電基礎設施)，進而提供世界各地完整且普遍的智慧移動服務解決方案，並協助各大車廠從銷售汽車，延伸到提供全方位交通運輸服務，建立可長可久的企業營收業務。