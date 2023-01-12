前參謀總長李喜明12日表示，意志力可彌補裝備武器不足，台灣的意志力越渙散，越鼓勵北京採取大膽的行動，因此未來的國家領導人，需要團結意見分歧的國民，並展現防衛決心。

美國前白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）近日訪問台灣，他12日出席國立政治大學社會科學院所舉辦之指南政策論壇「驚濤駭浪中的自由：台灣準備好了嗎？」時表示，高昂的保家衛國的戰鬥意志，可以成為保衛和平的一種威懾力量。

同場的李喜明對博明此說表示同意，也認為這方面恰是台灣最需要補強之處，更是花費最少的方法，但卻也相當困難，因為台灣有意識形態上的分歧。李喜明強調，台灣的意志力越渙散與害怕，反而越鼓勵北京採取更大膽的行動。他認為，無論未來何人擔任國家領導人，團結意見分歧的國民、展現防衛的決心很重要。

李喜明指出，台灣現在最重要的是軟體上的缺陷，即對戰爭的認識。他解釋，台灣面臨戰爭有三個選項：預防戰爭、嚇阻戰爭、打贏戰爭。他認為最重要的是嚇阻戰爭，建立自己的力量，讓北京覺得打仗會損失慘重且沒把握，如此就能獲得和平，「只有備戰才能避戰」。

李喜明補充，嚇阻與威脅北京的同時，還要給予「保證」，後者是「不打我就不會損傷你的主要利益」、「沒事不要去戳那隻熊」，但「保證」說起來容易，就政治選舉因素而言，卻不容易實行。

至於台灣「為何而戰」、「為誰而戰」的問題，李喜明認為也需要有一些論述。他建議可表述為「為了生活、為了民主制度、為了人的尊嚴與價值而戰」，而非為血緣文化而戰，但也不需全盤否定這些血緣與文化，而要給大陸作一個例證，「台灣人活得非常驕傲」，並朝「理念與價值」方面努力，讓意識形態不同者可以更團結。