美國舊金山灣區亞馬遜公司專案經理諾菈（Nora），日前來台旅遊接受採訪，透露旅遊期間喝了珍珠奶茶、泡溫泉，還嘗試按摩。她認為台灣人很友善，坦言不排斥交台灣男友，表示：「我年薪6位數美金，而我也不在乎未來男朋友的薪水。」

諾菈自曝從小在灣區與跟許多亞洲人一起長大，身邊有很多朋友的家人來自台灣，有幾個好友一直很想帶她來台灣旅遊，年初終於找到機會來台觀光，「我們參觀了故宮，喝了一大推手搖珍珠飲料，在台北購物，還去泡溫泉」，她也笑著表示，甚至嘗試了堪稱人生最痛苦的按摩。

Amazon經理想交台灣男友且不在乎薪資。(影片來源/不要鬧粉絲團 YT)

諾菈在來台灣旅遊期間，發現台灣人相當友善，態度也很有禮貌，就算她中文講不好，大家也都很願意協助，對比之前去法國旅遊的經驗，在那邊如果講得不夠標準，有些法國人的態度就會很差。

此外，諾菈也提及美國約會文化，在美國平分帳單或女生買帳都是可以的，而她身為一個亞馬遜公司擔任專案經理，年薪大約是6位數美金（約新台幣300萬元），已經不在意男友賺得多寡，「我自己可以賺錢，不需要靠男朋友。」她主動表示不排斥與亞洲男性交往，並透露在旅遊時用網路認識了一個台灣男生，如果一切順利，說不定可以帶對方一起回美國看看。