華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）針對2026中共侵略台灣進行兵推，排除盟國軍備援助的可能性，北京也不可能打贏。華府智庫「2049計畫研究所」主席、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）今天則表示，即便現實上有許多困難，但是開戰後美國要援助台灣也並非不可能，重點是台美之間要有暢通溝通管道。

薛瑞福說，這些兵推的結論都是台灣是可以防衛的、台灣是可以取得勝利的，即使損失非常慘重，我們不應該有自我先放棄的心態，即使損失非常慘重。

他又說，另外一個兵推的結論就是現在要先做好萬全準備，尤其是物資輸送、彈藥儲存，並且建立台灣在能源與食物安全的韌性，台美之間要有暢通管道對此溝通協調。

美國企業研究院（AEI）資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）則表示，美國這邊的政策應該不斷重申，中國如果採取行動會付出多高的代價，國力甚至會因此倒退好幾年，「我們要讓中國知道對於台海有任何歧見，應該和平討論，不該用武力改變台海現狀。」