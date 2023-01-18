來自美國舊金山灣區的亞馬遜公司專案經理諾拉分享，她和朋友一起來台灣旅遊，喝了珍奶、逛故宮等，還體驗了人生最痛苦的按摩；此外，她也提到自己並不排斥和亞洲男生交往，而她也透過交友軟體和一個台灣男生聊了一周，最近準備要見面。她坦言目前的工作年薪高達六位數美金（約300萬台幣），因此男友賺多少錢她不是很在意，而且在美國男女朋友平分帳單是很常有的事。

諾拉在《不要鬧工作室》發布的新影片分享，她來自美國舊金山灣區，已經在亞馬遜公司裡面擔任專案經理滿6個月，年薪六位數美金（約300萬台幣），她不在乎未來男友賺多少錢，因為她自己就可以賺錢，並不需要依賴男朋友。

諾拉表示，她在灣區和許多亞洲人一起長大，有很多朋友來自台灣，不少人推薦她有機會可以到台灣旅遊，近日她終於找到機會跟朋友一起來台灣，她們參觀了故宮、喝了珍珠奶茶、在台北購物，還去泡了溫泉。

諾拉指出，灣區和台灣的手搖飲料最大的差別在「珍珠」，舊金山灣區那邊的茶還算好喝，但台灣的珍珠品質真的好很多，即便是在很便宜的手搖飲料店，珍珠也非常好吃。來台這幾天，她也去體驗了按摩，結果體驗到人生最痛苦的按摩體驗。她讚，台灣人超級友善，就算不會說中文，還是很樂意幫忙，且很有禮貌。

諾拉說，在美國平分帳單是很平常的事情，或是由女生買單也可以，加上她目前的收入，其實她不介意男生賺得比她少，而她一直傾向和亞洲男生交往，這次來到台灣也希望體驗在地約會，而她已經和一個台灣男生聊了一周，兩人已決定要見面了，如果事情發展順利，也許未來這個男生也可以跟她回美國看看。