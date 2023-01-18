新加坡籍商人郭記成與王姓、陳姓、朱姓等4人向越南承租油輪後，偷賣近5000頓油類至北韓，遭到美國發現，依違反聯合國禁令遭美國懸賞500萬美元緝拿。案件交回台灣後，高雄地檢署發現，共犯內卻有前民進黨立委黃仁杼的次子黃崇瑋。高雄地檢署依照違反資恐法起訴將5人起訴。

黃仁杼曾任多屆桃園縣議員，2010年間經補選當選立委，黃仁杼次子名為黃崇瑋，對外綽號為土司，曾多次參與暴力事件，目前經營融資公司。黃崇瑋與朱姓員工合組「華豐能源國際」，負責油品買賣業務。

2019年1月初開始，由郭記成、黃崇偉、陳詩煥、朱華勝共同出資，向越南租賃油輪「VIET TIN 01」，1月底向荷蘭油商購買595公噸汽，又於其他地方裝載1404噸汽油；原本V輪應在公海上與北韓油輪駁油，但卻直接將油輪駛入北韓南浦港卸載2000噸汽油，

同年7月，黃崇瑋等人再花費58萬元美金購買下油輪「SEA PRIMA」，並將油輪過戶到黃崇偉名下的空殼公司。

同年9月，郭記成旗下的油輪在台中港裝載2925噸柴油，原預計出口至南韓蔚山港，但離開高雄港後，隨即在黃海海域將柴油接駁至S輪上，S輪則將船上2925噸柴油轉駁給北韓油輪「SAE BYOL」。

同年11月，陳詩煥原本計畫由比照上次由S輪駁油給北韓油輪「SAE BYOL」，但因當時油價大跌，陳詩煥擔心利潤受損，於是指揮船上的王姓監管員，將S輪直接駛入北韓港口卸油。

為了躲避查緝，一行人還大費周章的不停更換船籍國家與船名，更故意製造不在場證明；原以為妥當的偷運油輪事件能安然度過，但沒想到北韓長期受美國監控與國際制裁，並禁止所有國家違法向北韓輸出油品，所以這一行人的非法作為也遭到美國衛星監控拍。

調查局航業處高雄調查站接獲線報後，雄檢開始發動搜索，陳詩煥到案後否認犯行；至於黃崇瑋則否認參與賣油，還辯稱他不可能將台灣的公司拿來做賭注，去從事違法事情。

但檢方根據多名參與非法賣油成員的說法、查扣的證據，以及美國聯邦調查局的監控資料，認定陳詩煥、黃崇瑋等人從2019年1月至11月間，透過S輪、V輪將近5000頓的汽、柴油非法賣給北韓。高雄地檢署18日依資恐防制法，起訴陳詩煥、黃崇瑋等5人。