武俠巨作《天龍八部之喬峰傳》由甄子丹監製、導演及主演，金馬影后惠英紅、香港金像獎影后劉雅瑟及近來人氣急升的陳鈺琪共同演出。甄子丹表示想打造一部屬於2023年的武俠作品，全力投入，在香港首映會上，很開心太太汪詩詩覺得電影好看，充分展現愛妻魔人的風格，「她看完《葉問》也只是說了OK，這回說好看，讓我很驚喜，算是滿分了」。

甄子丹（右）與太太汪詩詩一同出席香港首映會。（華映提供）

甄子丹近來全力為自導自演的新作《天龍八部之喬峰傳》進行宣傳，電影不但賣出美國、法國、德國、星馬、印尼、土耳其、韓國等多個國家版權，成績比《葉問》更突出！他也展開疫情之後首次的海外造勢活動，「當地的觀眾都好熱情，電影市場好像恢復以往了，重拾以往熱鬧的情景。」

甄子丹曾在《天龍八部之喬峰傳》的映後活動中透露已拍戲40年，部部都當是自己的最後一部在拍，「我不能眷戀《葉問》的光環，每次拍戲都要做到最好。」他透露年輕時曾經自己開公司導了二部作品，票房失敗，但從沒有放棄過夢想，「但當時欠了很多債，只好努力拍戲還債。」到了《天龍八部之喬峰傳》終於再執導演筒，「拍古裝片真的很有挑戰，讓我更有衝勁和動力去做。」