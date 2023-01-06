中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增27,281例本土個案及395例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。指揮中心表示，今日新增的病例數較上週五多61例，增加約0.2％。死亡個案包括一名40歲女性，無慢性病史且曾接種3劑疫苗，快篩陽性確診後9天在家昏迷，經急救無效過世。

指揮中心表示，今增27,281例本土，為12,141例男性、15,133例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,520例)，臺中市(3,606例)，高雄市(3,066例)，桃園市(2,984例)，臺北市(2,931例)，臺南市(2,221例)，彰化縣(1,181例)，新竹縣(821例)，新竹市(785例)，苗栗縣(697例)，屏東縣(630例)，雲林縣(508例)，嘉義縣(403例)，基隆市(383例)，宜蘭縣(379例)，南投縣(362例)，嘉義市(265例)，花蓮縣(208例)，臺東縣(134例)，金門縣(125例)，澎湖縣(65例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今增62例死亡，為32例男性、30例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染、56例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月13日至今(2023)年1月3日，死亡日期介於去年12月26日至今年1月3日。

今日新增2例特殊死亡個案，皆為40多歲女性。指揮中心表示，一例為無慢性病史、曾接種3劑疫苗，12月21日家用快篩陽性確診，12月30日在家昏迷緊急送醫，到院已無呼吸心跳，經急救無效過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

另一例有貧血病史，曾接種1劑疫苗，12月30日因發燒、呼吸喘、噁心、嘔吐等症狀就醫，快篩及PCR均陽性，檢查有兩側肺炎、缺氧、休克等情形，12月31日收治加護病房，治療後仍病況惡化，1月2日過世，死因為新冠肺炎併敗血性休克。

指揮中心說明，今增395例境外移入，為266例男性、129例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月8日至今年1月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,007,371例確診，分別為42,024例境外移入、8,965,293例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,445例死亡，其中15,426例本土；另19例為境外移入。