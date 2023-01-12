直播》染疫後加速心臟、大腦老化？指揮中心最新說明。(中時新聞網)

中央流行疫情指揮中心公布，國內今天新增2萬2653例本土個案，確診連續3天下降，以及境外移入284例、死亡新增48人。指揮中心表示，今天新增病例較上周四同期3萬1078例，降幅近3成，為 27.1%，近日病例數呈現趨緩現象。

由於本土疫情連續兩天降幅都超過兩成，是否本土疫情已經過了高峰？指揮官王必勝表示，近日的趨勢若持續下降，看起來就是第三波疫情就是比較小的波段，且快上快下，會儘快修正推估模型，疫情若能早日下降是好事。

今天本土新增2萬2653例個案，個案分佈較多縣市為新北市4676例、台中市2917例、高雄市2707例、桃園市2520例、台北市2485例、台南市1797例。指揮中心統計，截至目前國內累計910萬1872例本土病例。2020年起累計1萬5683例本土死亡個案。

指揮中心表示，中重症新增155例，分別為107例中症和48例重症。死亡新增48例，其中一名特殊死亡為一名20歲男性，有慢性神經系統疾病，長期臥床，曾經接種1劑疫苗，也是機構住民，12月31日出現咳嗽、發燒，在機構快篩陽確診，1月8日呼吸喘、血氧偏低至急診，檢查有肺炎、胸水、呼吸窘迫，病況惡化，1月9日死亡，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。

至於其他縣市今天新增的確診病例為彰化縣(875例)，新竹縣(678例)，苗栗縣(591例)，新竹市(572例)，屏東縣(507例)，雲林縣(423例)，基隆市(361例)，南投縣(326例)，宜蘭縣(323例)，嘉義縣(319例)，嘉義市(181例)，花蓮縣(157例)，臺東縣(97例)，金門縣(88例)，澎湖縣(49例)，連江縣(4例)。

指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為20例男性、28例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、44例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月17日至今(2023)年1月9日，死亡日期介於去年5月17日至今年1月9日。