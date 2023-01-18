中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增2萬768例本土個案及263例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上週三少4,477例，減少約17.7%。

指揮中心表示，今日新增20,768例本土，為9,550例男性、11,199例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,363例)，臺中市(2,461例)，桃園市(2,411例)，臺北市(2,386例)，高雄市(2,361例)，臺南市(1,733例)，彰化縣(819例)，新竹縣(604例)，苗栗縣(575例)，新竹市(552例)，屏東縣(413例)，雲林縣(360例)，基隆市(333例)，宜蘭縣(304例)，南投縣(273例)，嘉義縣(231例)，花蓮縣(177例)，嘉義市(168例)，臺東縣(106例)，金門縣(84例)，澎湖縣(46例)，連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增26例本土死亡個案，為11例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月9日至今(2023)年1月14日，死亡日期介於今年1月7日至1月15日。

今增1例特殊死亡個案，為4歲男童，具慢性腎病史，未接種新冠疫苗，1/9開始有發燒、嘔吐、腹瀉、全身無力等症狀，1/10因意識改變至急診，檢查新冠快篩及PCR均陽性確診，並有上消化道出血情形，頭部電腦斷層顯示嚴重腦水腫，診斷腦炎收住加護病房治療，因腦部發炎水腫病況惡化不幸於1/13過世，死因為新冠病毒感染併腦炎。幼兒染疫仍有腦炎等併發症風險，呼籲家長儘速幫小孩預約新冠疫苗並完成接種。

截至今日兒童重症共303例，包括：MIS-C 200例、腦炎37例、肺炎(含細支氣管炎)33例、哮吼11例、家中死亡(含到院前死亡)10例、敗血症5例、心肌炎2例、其他(共病引起、新生兒感染等)5例。累計兒童死亡42例， 包括：腦炎15例、家中死亡(含到院前死亡)10例、肺炎(含細支氣管炎)9例、敗血症4例、哮吼1例、心肌炎1例、其他(共病引起、新生兒感染等)2例。

另今增263例境外移入個案，為178例男性、85例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月18日至今年1月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,266,087例確診，分別為45,857例境外移入、9,220,176例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,929例死亡，其中15,909例本土；另20例為境外移入。

指揮中心表示，昨(17日)總共接種81,757人次，其中莫德納次世代疫苗接種73,845劑。