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本土持續降溫，中央流行疫情指揮中心公布，本土今天新增1萬8024人、境外390人、死亡新增48人，指揮中心醫療應變組組長周志浩表示，今天新增個案與上周同日有2萬2653例相比，降幅超過2成，約20.4%，仍然是往病例數減少的趨勢，預期這個趨勢會持續，至於死亡病例是落後指標，要下降會稍微晚一點。

其中一名年輕死亡個案為一名40多歲女性，本身有癌症轉移病史，曾接種3劑疫苗，1月8日快篩陽確診，當時醫院開立口服抗病毒藥物默沙東「莫納皮拉韋」，1月12日因腹痛至急診，檢查顯示肝腎功能不佳，疑似是癌症引起，收治住院，1月14日於住院期間，突發意識改變、氧氣濃度下降、血壓降低等情形，診斷為敗血症，當天因病惡化不幸過世，死因爲COVID-19重症併敗血症。

指揮中心表示，國內本土新增1萬8024人，新增最多的縣市為，新北 3775例、高雄市2164例、台中市2145例、桃園例1989例、台北市1917例、台南市1518例。

今天中重症新增195例，其中中症144例、重症51例），根據指揮中心統計，去年1月至今年1月18日，本土輕症、無症狀個案累計916萬3282例、占99.54%，中症累計2萬4553例、占0.27%，重症累計1萬7738例、占0.19%，其中死亡累計1萬5119人。

死亡個案今天新增48例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中42人有癌症等重大疾病或慢性病史，34人未打滿3劑疫苗、27人沒有接種任何疫苗，33人年齡超過80歲。