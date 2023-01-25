今年春節過年有10天長假，很多人趁著假期出國旅遊，財信傳媒董事長謝金河表示，這些年他都回西螺老家過年，陪伴年邁父母，回鄉也勾起不少兒時回憶，小學時候曾經牽著一頭牛去吃草，沒想到母牛生了小牛，讓他頓時手足無措，有網友在臉書留言求問「母牛和小牛是怎麼回家」，最後結局也揭曉：「小牛幾個小時後站起來，跟著母牛回家！」

謝金河在臉書發文指出，過年這幾天回老家，他的雙腳也沒有停下來，到村莊外，踏遍每個角落，也在找尋兒時記憶。有一天，他從家裡跑出來，想要去看看小時候耕種的田，這一帶有高鐵經過，但已經找不到他們家昔日耕作的田，只知道大約在哪個區域。

他說，沿著高速鐵路下的產業道路跑下來，發現高鐵沿線農民抽地下水的情形仍十分嚴重，為了地層下陷的問題，地方政府應該多鼓勵種乾糧。

謝金河指出，在離家不遠的地方，他常常去看溪圳旁的大樹，小學的時候，他牽著一頭牛去吃草，這隻體型碩大的牛到大榕樹下，突然躺下來，他頓時手足無措，想不到是母牛生小牛，這也是他一輩子甜蜜回憶之一。後來大榕樹枯死，改種別的樹，經過半世紀也長得很高大。

還有一次，他牽著牛去吃草，結果牛把別人家的稻苗吃掉一大片，情急下用力猛拉牛繩，結果牛猛然回頭，牛角正好刺進他的口袋，嚇得找人收驚。

謝金河說，他每一次坐高鐵，望向窗外，只要看到網室栽培的菜，就知道西螺到了。這種精緻農業提升農民收入，賣菜的大盤，小盤商都日進斗金。

這次回鄉，他跑在濁水溪堤岸上，突然看到一個「引西圳」牌子，就湊近看，終於想到小學時候，他跟同學跑到這裡玩水，當年濁水溪水量充沛，這個引西圳是引濁水溪的水灌溉14庄頭的農作物，這條大圳水流湍急，他曾經在這個地方救起一位快被大水捲走的同學。這個引西圳已經沒有水，看著當年留下的照片，很多記憶又浮現。