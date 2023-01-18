各界引頸期盼下，NCC今日通過兩大電信合併案，也讓爭議的超頻爭議定調，這其中最悶的莫過於台灣大哥大，先是看著亞太電信與遠傳結盟，如今已經談成婚事的台灣之星，卻面臨合併後要繳回頻譜的但書，併不併都掙扎，而「大董（台灣大哥大董事長蔡明忠）」的一念間，卻可能讓台灣電信業有不一樣的局面。

細數台灣電信史，從2G開台以後，先是和信合併東榮，原本和信還要吃泛亞，卻被台灣大哥大攔胡，台灣大先後合併南區泛亞、中區東信，之後遠傳合併和信，開啟「電信三雄」時代，之後即便有新業者加入，但都沒能如願壯大，如今即將進入「準三雄時代」，卻因台台併面臨破局，有了第四家業者生存空間。

台灣大哥大前年閃電合併台灣之星，可能有點「不得不為」，因當時的遠傳已與亞太共頻共網，甚至談到入股，台灣大說真的也只剩台灣之星能買，若不先把婚事定了，到最後可能面臨台星自抬身價，這絕對是精打細算的蔡明忠所不樂見的。

台灣大當時也知道有超頻問題，也努力過，未料NCC與數位部最後仍採違規認定，多出的頻寬終需繳回。這下尷尬了，一是台灣大必須思考，繳回頻譜後的台星，到底還值不值得先前出價，二是如果不併，有沒有辦法承受當永遠的「電信老三」？

這兩個問題是拉鋸的。對台灣大來說，若頻譜確定得繳回，在頻譜優勢上就不可能超越中華電信，能拿到的就是台星的用戶數而已，這以台灣大現階段頻譜就夠，同樣要花併購的錢，拿來打補貼戰利誘台星用戶轉「台」，搞不好還來得省錢。

算盤撥一撥，台灣大當然可以選擇毀婚，毀婚顧了裡子、不需要付出高額聘金，唯一的缺點就是「面子沒了」，台灣大與新遠傳、中華電差距拉開，要追也不容易，這等同讓遠傳電信總經理井琪上任時說的「電信雙雄」應驗，絕對是奇恥大辱。

有沒有可能王子復仇？當然也可能。如果台灣大不併台星，電信市場將走入「二大、一中、一小」的新局面，不過電信業是燒錢的投資，如今收益不若過往，就算台星因此繼續玩下去，也沒有把握能永續經營，到最後可能還是得賣，而且更便宜。

唯一的不可測是，當遠傳合併亞太後，亞太中低資費的用戶，可能轉移至台星，騰出了第四家業者生存的空間，況且台灣之星本來就有5G頻譜，跟亞太不一樣，過往兩家小型業者爭搶中低資費用戶，如今「一家全拿」，有了300－400萬基本客源的台灣之星或許就能活下來、就不必賣，進而讓台灣大撿便宜的美夢破滅。

換言之，當NCC做出附條件決議，「遠亞併」基本上沒啥問題，但「台台併」卻充滿許多不可知的變數。若是大膽假設，站在主管機關的立場，未必希望台台併，因這可能導致電信三雄的寡占局面，影響消費者權益，留下台灣之星「沒什麼不好」。

球如今回到台灣大手上，上周台灣大總經理林之晨有個妙喻，「這就像兩人18歲時約好以後要結婚，結果到了28歲，人生狀況都不一樣了」，不過這不代表婚不能結，婚結了也有可能同床異夢、也有可能幸福美滿，就看蔡明忠怎麼想了。