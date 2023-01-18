台灣基進黨台南市議員李宗霖日前指出，大陸一款螺螄粉包裝上印有「你是中國人，我也是中國人」字樣，有統戰之嫌，於是經濟部緊急要求螺螄粉全面下架，引發熱議，台灣人吃個螺獅粉就會立刻被大陸「圈粉」，蔡政府也未免太沒自信、太小看台灣人了吧！

對此，經濟部長王美花說，並不是商品上有那些文字，所以才禁止進口，而是因為這款商品本來就沒有開放進口。問題是，大陸的螺獅粉早已在台灣各通路到處可見，為什麼之前不禁，李宗霖一質疑就趕快下架？分明就是因為蔡政府對「中國人」這3個字心生畏懼，所以才這麼著急要讓螺獅粉消失，為了怕被指指點點，甚至把很受歡迎的點心黃飛紅麻辣花生拉下水，一併禁止。

1450網軍帶風向說，之前大陸禁止了一大堆台灣的食品，蔡政府只不過是禁螺獅粉、黃飛紅麻辣花生，有什麼不對？說這話的網軍刻意忽略王美花說的「這些食品本來就不准進口台灣」，為了保護台灣的農產品，台灣管制大陸830項農產品進口，但大陸並沒有相對禁止台灣的農漁產品進口。

2021年1月蔡政府開放含萊劑的美國豬肉進口，大陸因擔心萊豬進入大陸，因此隨後禁止台灣生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入，之後又陸續因為檢驗或標示不符規定等理由，禁止若干台灣食品進口。

總體而言，台灣禁止大陸食品進口的品項和數量，遠遠多過大陸對台灣的禁止；更何況，蔡政府並沒有提出任何有關食安的檢驗報告，證明螺獅粉和黃飛紅有問題，一聲令下，說下架就要立刻下架，完全不給業者緩衝時間。這個政府不只玻璃心，還非常鴨霸。