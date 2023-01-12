旅遊數據公司ForwardKey指出，中外恢復通關後的數日，中國大陸出境航班的預訂量按年增加1.92倍，但僅疫情的15％，多國的限制措施、機票價格是主要因素。

該公司副總裁龐蒂（Olivier Ponti）指出，儘管中國大陸春節期間的國際旅遊可能會出現3年來的首次反彈，但還需要等待更長的時間，才能看到大規模出遊。他預計中國大陸出境航班市場將在二季強勁回升。他提到當前航空業復甦的挑戰，包括運力低下、機票昂貴、簽證申請積壓，以及許多國家對中方旅客提出了檢測要求。

另一數據公司Cirium則稱，航空公司本月往返中國大陸的國際運力，只有疫情前約11％。但根據數據預測，到4月這數字預計將升至25％左右。

中方民航局在最近的會議上亦承認，歷經3年疫情衝擊，中國大陸旅客跨國出行意願需一段時間逐步恢復，國際航空市場的恢復進度將慢於國內市場。