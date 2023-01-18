旅遊業者鳳凰(5706)喜迎旅遊市場復甦，總經理卞傑民表示，2023年寒假過年檔期銷售成績已回到疫情前水準，顯示旺季旅遊基本盤回籠。不過，整體復甦狀況仍須視航班供給、各國全面取消防疫限制及消費信心恢復等情況而定。

鳳凰2022年12月自結合併營收0.42億元，雖月減20.18％、但年增達2.25倍。第四季合併營收1.08億元，季增達近1.76倍、年增達近2.62倍，創2020年首季以來近11季高點。全年合併營收1.92億元、年增28.33％，自近18年低點回升。

觀察鳳凰去年各產品營收貢獻，以長程線49.88％、亞洲線10.63％、國旅31％、郵輪線約0.34％為主，手續費、傭金、陸運、貨運等其他約8.15％。由於仍受疫情影響，前三季歸屬母公司稅後虧損0.26億元、每股虧損0.36元，較前年同期轉虧、雙創同期新低。

不過，在出境旅遊團禁令解除後，鳳凰喜迎旅遊市場復甦，去年第四季營收已明顯回升，隨著全球解封腳步加速，今年寒假過年檔期銷售成績已回到疫情前水準，顯示旺季旅遊基本盤回籠，雖然整體復甦狀況仍需觀察諸多因素，但營運表現可望谷底翻揚。

展望2023年，鳳凰聚焦4大策略衝刺營運回升力道，首要策略為擴大徵才、補充人力需求，其次為全面恢復產品上架，同時因應高端旅遊市場需求增加，對此增加歐洲河輪、中南美、美加地區國家公園、南極等高端產品線。

再者，面對航班運量恢復速度尚未跟上旅遊復甦需求，鳳凰積極增加機位取得，除了正規航線外，也布局日本東北新潟、鳥取、菲律賓長灘島等包機路線，下半年基隆出發的歌詩達郵輪行程亦已上架銷售。

最後，鳳凰透過旗下雍利企業經營的航空代理業務將逐步恢復航班，韓國真航空大邱、首爾航班去年底恢復，日本星悅航空亦於15日重啟桃園－北九州6班包機，有助於提升市場恢復動能。

轉投資事業方面，鳳凰旗下經營「好食嗑HAUS FOOD」美食街品牌的子公司柏悅，以及合資設立的「菲尼克斯私人健身空間Fitnexx」，營運均受惠解封而穩定成長。而斥資約5億元於屏東小琉球打造休閒飯店，可望在下半年開幕迎賓，委託天成飯店集團經營管理。

據天成飯店集團先前揭露，與鳳凰於屏東小琉球打造的新據點「天成文旅-曉琉球」，以「映山海、逐天光」為主題，規畫75間客房、1間餐廳及無邊際泳池等設施，將採一泊二食專案方式銷售，預計今年開幕迎賓，目標平均房價上看8000元。