連鎖餐飲集團六角(2732)今（12）日宣布，旗下餐食子公司王座與韓國「橋村炸雞」總公司Kyochon F&B下午在首爾橋村總部簽訂台灣地區獨家總代理權，將引進台灣消費者赴韓旅遊必吃的「橋村炸雞」，首店預計在台北開出，可望掀起韓式炸雞風潮。

六角2015年12月成立子公司王座，2016年啟動餐食分流管理，將旗下餐食品牌陸續移轉給王座經營，目前旗下擁有銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將餃子、京都勝牛、太陽番茄拉麵等5個代理品牌，實收資本額1.7億元、六角持股74％。

受韓劇影響，韓式炸雞搭配啤酒風潮席捲各國，使許多韓式炸雞品牌在全球快速竄紅。其中，1991年開業的「橋村炸雞」已在印尼、馬來西亞、泰國、中國大陸、美國合計開出逾1300家連鎖分店，成為全球市占率最高的韓式炸雞連鎖品牌。

有鑑於「橋村炸雞」在全球及台灣的高度指名性，每年台灣皆有數家中大型餐飲集團接洽台灣區品牌代理權。橋村創辦人權原鋼表示，最終選擇王座為發展夥伴，主要看中王座代理國際餐食品牌的管理系統健全、台灣展店能力強勢及品牌布局國際化的豐富經驗。

而炸雞在台灣飲食亦占據重要地位，據行政院農委會統計，台灣肉雞商機逾300億元，做成炸雞的占比不容小覷。鑑於韓風及韓式炸雞的多元調味方式，且具一定規模的品牌常邀請知名藝人代言，儼然生成韓式炸雞時尚，使其在台灣能與台式、美式炸雞相提並論。

王座總經理林子恒表示，看準台灣人愛吃韓式炸雞風潮，決定引進最道地的「橋村炸雞」，提供消費者更多樣化選擇。台灣首店預計將落腳台北，以優良品質、原汁原味獨家調理醬汁及個人化為三大經營指標，以最道地的炸取工法與醬汁選擇搶占台灣消費者的心占率。

王座近年營運受疫情影響陷入虧損。不過，隨著門市體質調整完成、多數門市折舊攤提完畢，且疫情趨穩帶動餐飲市場回溫，2022年第三季合併營收2.62億元，季增達46.34％、年增達87.27％，稅後淨利0.2億元、每股盈餘1.2元，較第二季及前年同期顯著轉盈。

據六角財報揭露，王座2022年前三季合併營收6.5億元、年增達30.1％，雖然稅後仍虧損885萬元，但虧損幅度年減達90.19％，為2017年以來近5年最佳，每股虧損0.52元。法人看好王座去年全年營收上看9億元，且營運可望轉虧為盈、終結連4年虧損。