雄心萬丈的「未來空戰系統」（FCAS）近日化解了參與方之間的爭端，準備邁向下一個階段，空中巴士國防航太（Airbus Defence and Space）公司與達梭航空（Dassault Aviation）公司、英德拉公司（Indra）和歐洲發動機集團（EUMET）在一份聯合聲明中，稱讚這一進展使「一個強大的、創新和完全歐洲的武器系統得以發展，以滿足各國武裝部隊的作戰需要。」

#DGA awarded EUMET and the #FCAS industrial partners the Phase 1B contract ! Amounting 3.2 billion, it will cover the FCAS demonstrator for 3 years.

EUMET welcomes this major step forward to develop a fully European weapon system 🇫🇷🇩🇪🇪🇸https://t.co/2V3Qn6Ox3r pic.twitter.com/7Q2x60kTit — EUMET_engine (@EumetE) December 20, 2022

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）12月19日報導，在空巴和達梭在有關於領導次世代戰鬥機（NGF）驗證機開發工作中，2間公司的角色發生爭執數月之後，目前已經簽署了一項工業協議以推進這項活動。

空中巴士國防航太公司執行長肖爾霍恩（Michael Schoellhorn）在該公司於馬德里舉行的年度貿易媒體會上談到該協議時說：「在經歷了一段困難時期之後，這是一個真正的進步，」該計劃第1A階段的工作於2022年初結束，但關於工作內容的長期爭端，以及法國和德國的議會選舉，導致了幾個月的延遲。下一階段將持續到夥伴國在2025年期間簽署第2階段的合約，以進一步推展聯合工作。

根據新協議的條款，次世代戰鬥機演示和其他FCAS技術的飛行驗證計劃將會在2028-2029年進行。除了要交付第6代有人駕駛戰鬥機外，歐洲未來空戰計劃（FCAS）將提供包括無人飛行僚機，名為遠程載具（Remote Carrier）和網絡支持的戰鬥雲（Combat Cloud）的能力。

在合約簽署之前，空巴FCAS專案負責人菲切弗（Bruno Fichefeux）還表示，由於該項目具有戰略重要性，協調夥伴國之間的工業優先事項的過程是一個「困難」的過程。他補充說：「每個公司的利益和動機都得到了保障，所以現在大家 在政治上、操作上和工業上都是一致的。」

儘管工作的恢復被推遲，菲切弗相信FCAS項目已經準備好起飛，預計到2023年這個時候將有大約2500名人員參與這個計畫。

他談到所有參與方時表示：「我們確信一起啓動第1B階段是對我們最好的方法，」時說，我們有1個生態系統在3個國家之間共有16家業界標竿的公司在工作。

3國參與的次世代戰機的發展重點為，需要能夠滿足共同的作戰目標，以及一些特定的國家專用要求，特別是法國需要1個未來的作戰平台（戰機）能夠攜帶核武器並且能夠航空母艦上起降。夥伴國希望一種新的戰鬥機在2040年左右進入作戰狀態，以取代他們目前的一些達梭「飆風」（Rafale）和「歐洲戰機颱風」（Eurofighter Typhoon），同時，未來還可能會讓更多的國家加入這個項目。