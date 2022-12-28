美國空軍（USAF）是西方國家中唯一運作戰略轟炸機的軍種。它們構成了美國核3系統的一部分，增強了洲際彈道飛彈（ICBMs）和潛射彈道飛彈（SLBMs），成為了第3支柱，鑒於資源的稀缺性和美國國內關於適當的戰略態勢和力量組合的長期爭論，學者們不可避免地質疑保留3種戰略武器的必要性。戰略轟炸機經常被指責為可能是多餘的，歐洲軍事專業媒體彙整了當前國際間的正、反論點，可供讀者參考。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）27日專題分析，大國之間競爭和衝突的重新關注重新喚醒了美國戰略威懾力和戰略作戰能力的重要性，五角大廈正在追求現有戰略系統的升級，同時也在追求獲得新的、高性能的戰略武器系統，以跟上對手國家的進攻和防禦發展。

2022年6月12日，一架隸屬於南達科他州埃爾斯沃思空軍基地第34遠征炸彈中隊的美國空軍B-1B Lancer轟炸機從關島安德森空軍基地起飛後飛越太平洋。（DVIDS）

對於所謂的戰略轟炸機的缺點，目前已經提出的一些論點，特別是與隱匿性高和高生存能力的戰略核潛艇相比的話，相形見絀。

2022年6月3日，1名美國空軍地勤人員於關島安德森空軍基地執行轟炸機任務後，指揮一架 B-1B Lancer。（DVIDS）

戰略轟炸機的基地和前沿作戰基地是已知的，這使得飛機和它們的支持性基礎設施容易遭受到先發制人的打擊。與洲際彈道飛彈和潛射飛彈不同，轟炸機在進行攻擊時需要額外的支持力量，包括空中加油。

雖然洲際彈道飛彈需要30分鐘來摧毀一個目標，但飛機需要許多小時來接近其（天空中的）武器部署區；敵人有相當長的時間來探測和監測轟炸機，並採取防禦措施。在這種情況下，轟炸機很容易受到防空飛彈、攔截機、電子戰甚至電磁脈衝爆發的攻擊；這就提出了在當前高性能防空系統的時代，轟炸機是否還有能力抵達防禦嚴密的目標的問題。

一架 B2 精神轟炸機在葡萄牙亞速爾群島的拉日什機場等待完成加油任務。（DVIDS）

繼續支持戰略空中力量的人則提出了反駁了這些說法。首先，國內基地和前沿作戰地點可以由空中和防空系統所保護，此外，只要美國保留其核飛彈部隊，僅對轟炸機基地進行先發制人的打擊就沒有什麼意義。

雖然，轟炸機可能被敵人的衛星或遠程感測器探測到，但這並不會使敵方知道它要打擊哪一個目標，轟炸機可以在實施打擊之前多次改變航線。這使它們有能力保持不可預測性和不同的攻擊角度，而不像目前爲止的彈道飛彈系統，必須保持在一個固定的飛行軌道上，雖然敵人的防空系統越來越複雜和縱深，但現代轟炸機經常部署巡弋飛彈而不是炸彈，使它們能夠從敵人的有效防空區之外就釋放彈藥。總的來說，戰略轟炸機的進攻能力繼續超過其脆弱性。

2022年11月15日，分配給第131轟炸機聯隊和第509 轟炸機聯隊的機組負責人準備B-2將隱形轟炸機從密蘇里州懷特曼空軍基地起飛。（DVIDS）

除了基本的戰鬥力外，戰略轟炸機還具有一定程度的靈活性，這大大增強了它們的重要性。這必須要從有效載荷的選擇說起。雖然彈道飛彈可以裝備從幾千噸到超過1百萬噸的各種有效載荷，但更換彈頭是複雜和耗時的；在轟炸機上可以隨時掛載特定任務的核彈或常規彈藥提供了明顯更大的靈活性。

Tu-160機組的飛行員和導航員練習空中加油。（俄羅斯國防部）

此外，更重要的是將轟炸機作為「存在感很強」的力量投射平台，部署在尚未發生戰爭地區的能力。美國總統可以透過將轟炸機部署到危機地區，或命令它們在另一個國家的領空附近飛行，以鼓勵緩和局勢，或向對手施加壓力，從而表明決心。而且，如果總統覺得有必要下令進行戰略打擊，在飛機到達發射區之前，還有幾個小時可以繼續分析或談判。與飛彈不同，轟炸機可以在武器釋放前的任何時候被召回。

這種靈活性本身就證明了戰略轟炸機仍然是必要的。大國衝突的回歸，強調了保留一個由相互加強的要素組成的強大、平衡的戰略3體的必要性。