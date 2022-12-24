與刺針飛彈等使用紅外線導引的現代化便攜式防空飛彈系統相比，RBS-70的最大優點是射程，主要缺點是重量比較重。（Youtube）

瑞典紳寶（Saab）已經收到了來自芬蘭的RBS 70短程陸基防空系統的飛彈的訂單。該訂單價值約為8億瑞典克朗（近新台幣23.3億元），交貨時間為2023-2026年。

據紳寶公司新聞22日新聞稿，該訂單包括紳寶的RBS 70系統最新版本的火流星（Bolide）飛彈，它能夠與空中目標以及無人機接戰，甚至還具備了攔截巡弋飛彈的能力，火流星飛彈將會搭配芬蘭目前的RBS 70系統一起使用，後者已經在該國使用了超過15年， 芬蘭軍方將RBS70編號為ITO05和ITO05M（Ilmatorjuntaohjus 05）。

RBS 70在市場上有著輝煌的銷售記錄，總共銷售到了19個國家，1600多個發射器和18000多枚飛彈。（Saab）

RBS-70系統採用雷射導引方式，發射前沒有輻射，增加了敵方及時發現飛彈來襲的難度，所以敵機只有非常短的反應時間來進行反制，RBS70也可以搭配雷達綜合設備，自動跟追目標，也因為這套系統不是透過紅外線導引，所以也不會受到敵機施放熱焰彈所干擾。

紳寶動力業務負責人約翰森（Görgen Johansson）表示：「我們很自豪能夠通過我們面向未來威脅的火流星飛彈繼續為芬蘭的防空能力做出貢獻，該飛彈可用於對付廣泛的威脅。」

紳寶的短程陸基防空飛彈系統組合包括RBS 70和最新版本RBS 70 NG。RBS 70在市場上有著輝煌的銷售記錄，總共銷售到了19個國家，1600多個發射器和18000多枚飛彈。

與刺針飛彈等使用紅外線導引的現代化便攜式防空飛彈系統相比，RBS-70的最大優點是射程，主要缺點是重量比較重，發射裝置，運輸發射箱，加上箱內的兩枚飛彈，總重量超過120公斤，必須使用運輸設備才能把這套系統運送到作戰地點，否則就要裝配在各種載具，改為機動系統，另外沒有三角架，系統就無法使用，攜行或在戰場條件下實際使用爲多人操作武器。